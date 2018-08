Após pressão pela crise turca, dólar recua com alívio externo

O dólar operava em baixa ante o real nesta terça-feira, num movimento de correção em sintonia com o exterior e após dois dias de forte nervosismo diante da situação turca. Às 10h50, o dólar recuava 0,53%, para 3,8767 reais na venda, depois de subir 0,86% na véspera e acumular ganhos de mais de 4% na semana passada.

“Ainda que a retórica (entre Estados Unidos e Turquia) continue de agressão, os bastidores já operam para tentar solucionar diplomaticamente o problema”, escreveu o economista-chefe da gestora Infinity, Jason Vieira.

Na véspera, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, reuniu-se com o embaixador da Turquia nos Estados Unidos para discutir a detenção do pastor americano Andrew Brunson.

Também trazia mais alívio o anúncio do banco central turco, que se comprometeu a fornecer liquidez, e do ministro das Finanças do país, Berat Albayrak, que disse que vai realizar uma teleconferência com investidores na quinta-feira, sua primeira desde que assumiu o cargo há quase dois meses.

O dólar recuava cerca de 5% ante a lira nesta sessão, mas a moeda turca ainda acumulava mais de 40% de perdas neste ano, tendo atingido a baixa histórica de 7,24 ante o dólar na véspera. Sobre uma cesta de moedas e divisas de países emergentes, o dólar era negociado com queda nesta sessão.

Eleições

Internamente, os investidores se voltavam ao cenário eleitoral, nesta véspera do término do prazo para registro das candidaturas das chapas à Presidência da República.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de até 4,8 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de setembro, no total de 5,255 bilhões de dólares. Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.