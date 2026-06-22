ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Após euforia do IPO, SpaceX perde US$ 400 bi em valor de mercado

Ações da empresa de Elon Musk caíram 16,4% em um único pregão; investidores questionaM avaliação baseada em IA

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 18h59 | Atualizado em 22 jun 2026, 19h01
Foguete da SpaceX decola na Flórida em meio à expectativa pelo maior IPO da história do mercado americano
Foguete da SpaceX decola na Flórida em meio à expectativa pelo maior IPO da história do mercado americano (Getty/Getty Images)
Continua após publicidade
Após euforia do IPO, SpaceX perde US$ 400 bi em valor de mercado Priorize VEJA no Google

A SpaceX perdeu cerca de US$ 400 bilhões (aproximadamente R$ 2,2 trilhões) em valor de mercado em um único dia de negociação nesta segunda-feira (22), após uma forte correção nas ações da empresa de foguetes e inteligência artificial de Elon Musk.

Os papéis fecharam em queda de 16,4%, a US$ 154,60, reduzindo a distância em relação ao pico registrado poucos dias depois da estreia na bolsa americana.

A queda ocorre pouco depois da estreia histórica da companhia na Nasdaq.

A SpaceX entrou no mercado acionário em 11 de junho com ações precificadas a US$ 135, em uma oferta pública inicial que levantou dezenas de bilhões de dólares.

Siga
Continua após a publicidade

E levou a empresa a uma avaliação próxima de US$ 1,8 trilhão (cerca de R$ 9,9 trilhões). Nos dias seguintes, a cotação chegou a levar o valor da companhia para perto de US$ 3 trilhões (cerca de R$ 16,6 trilhões).

Alta dos juros muda o humor dos investidores

A reversão da trajetória das ações acontece em um momento de pressão sobre empresas de tecnologia com avaliações elevadas.

Continua após a publicidade

O aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos reduziu o apetite por companhias cujo preço depende de expectativas de crescimento futuro.

Os títulos de curto prazo americanos passaram a refletir uma percepção maior de que o Federal Reserve, banco central dos EUA, pode manter uma política monetária mais restritiva para conter a inflação.

Continua após a publicidade

Quando os juros sobem, investimentos considerados mais seguros passam a oferecer retornos maiores, reduzindo o interesse por ativos de maior risco.

A SpaceX é uma das empresas mais valorizadas da história recente, mas sua avaliação depende de uma aposta de expansão em áreas ainda em desenvolvimento, principalmente inteligência artificial e infraestrutura de computação.

Continua após a publicidade

Avaliação da empresa depende do avanço da inteligência artificial

Além do negócio tradicional de lançamentos espaciais e da rede de satélites Starlink, a tese de valorização da SpaceX ganhou força com a incorporação da xAI, empresa de inteligência artificial criada por Musk.

Segundo documentos e análises de mercado, a divisão de IA registrou perdas bilionárias em 2025, enquanto investidores passaram a precificar um mercado potencial muito maior no futuro. A expectativa é que a companhia dispute espaço no setor de infraestrutura para modelos de inteligência artificial, oferecendo capacidade de processamento para outras empresas.

Continua após a publicidade

A SpaceX também tem ampliado acordos para fornecer capacidade computacional a empresas de IA. A estratégia se aproxima do modelo adotado por companhias que alugam infraestrutura de processamento para desenvolvedores de grandes modelos de inteligência artificial.

Empresa prepara emissão de dívida de US$ 20 bilhões

A correção nas ações ocorre no mesmo momento em que a SpaceX se prepara para acessar o mercado de dívida.

A companhia pretende emitir até US$ 20 bilhões (cerca de R$ 111 bilhões) em títulos para refinanciar um empréstimo-ponte contraído após a combinação entre SpaceX e xAI.

A operação ocorre poucos dias depois da maior estreia da história da companhia no mercado acionário.

Apesar da queda recente, a empresa ainda mantém uma das maiores avaliações corporativas do mundo, sustentada pela expectativa de expansão da Starlink, de novos projetos espaciais e do negócio de inteligência artificial.

Mercado questiona se o crescimento esperado justificará a aposta

O movimento das ações expõe uma disputa central em torno da SpaceX: se a empresa está sendo avaliada pelo potencial futuro ou pelos resultados atuais.

A companhia tem negócios consolidados, como lançamentos espaciais comerciais e serviços de internet via satélite, mas parte relevante da valorização recente depende da expectativa de que Musk consiga transformar a empresa em uma potência de infraestrutura de IA.

A queda após a euforia inicial do IPO mostra que investidores começam a exigir mais evidências de crescimento para sustentar uma avaliação que chegou perto dos US$ 3 trilhões (cerca de R$ 16,6 trilhões).

Publicidade
TAGS:
Economia
Elon Musk
Mercado
Spacex
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).