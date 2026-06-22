Após euforia do IPO, SpaceX perde US$ 400 bi em valor de mercado

A SpaceX perdeu cerca de US$ 400 bilhões (aproximadamente R$ 2,2 trilhões) em valor de mercado em um único dia de negociação nesta segunda-feira (22), após uma forte correção nas ações da empresa de foguetes e inteligência artificial de Elon Musk.

Os papéis fecharam em queda de 16,4%, a US$ 154,60, reduzindo a distância em relação ao pico registrado poucos dias depois da estreia na bolsa americana.

A queda ocorre pouco depois da estreia histórica da companhia na Nasdaq.

A SpaceX entrou no mercado acionário em 11 de junho com ações precificadas a US$ 135, em uma oferta pública inicial que levantou dezenas de bilhões de dólares.

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E levou a empresa a uma avaliação próxima de US$ 1,8 trilhão (cerca de R$ 9,9 trilhões). Nos dias seguintes, a cotação chegou a levar o valor da companhia para perto de US$ 3 trilhões (cerca de R$ 16,6 trilhões).

Alta dos juros muda o humor dos investidores

A reversão da trajetória das ações acontece em um momento de pressão sobre empresas de tecnologia com avaliações elevadas.

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O aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos reduziu o apetite por companhias cujo preço depende de expectativas de crescimento futuro.

Os títulos de curto prazo americanos passaram a refletir uma percepção maior de que o Federal Reserve, banco central dos EUA, pode manter uma política monetária mais restritiva para conter a inflação.

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Quando os juros sobem, investimentos considerados mais seguros passam a oferecer retornos maiores, reduzindo o interesse por ativos de maior risco.

A SpaceX é uma das empresas mais valorizadas da história recente, mas sua avaliação depende de uma aposta de expansão em áreas ainda em desenvolvimento, principalmente inteligência artificial e infraestrutura de computação.

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Avaliação da empresa depende do avanço da inteligência artificial

Além do negócio tradicional de lançamentos espaciais e da rede de satélites Starlink, a tese de valorização da SpaceX ganhou força com a incorporação da xAI, empresa de inteligência artificial criada por Musk.

Segundo documentos e análises de mercado, a divisão de IA registrou perdas bilionárias em 2025, enquanto investidores passaram a precificar um mercado potencial muito maior no futuro. A expectativa é que a companhia dispute espaço no setor de infraestrutura para modelos de inteligência artificial, oferecendo capacidade de processamento para outras empresas.

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A SpaceX também tem ampliado acordos para fornecer capacidade computacional a empresas de IA. A estratégia se aproxima do modelo adotado por companhias que alugam infraestrutura de processamento para desenvolvedores de grandes modelos de inteligência artificial.

Empresa prepara emissão de dívida de US$ 20 bilhões

A correção nas ações ocorre no mesmo momento em que a SpaceX se prepara para acessar o mercado de dívida.

A companhia pretende emitir até US$ 20 bilhões (cerca de R$ 111 bilhões) em títulos para refinanciar um empréstimo-ponte contraído após a combinação entre SpaceX e xAI.

A operação ocorre poucos dias depois da maior estreia da história da companhia no mercado acionário.

Apesar da queda recente, a empresa ainda mantém uma das maiores avaliações corporativas do mundo, sustentada pela expectativa de expansão da Starlink, de novos projetos espaciais e do negócio de inteligência artificial.

Mercado questiona se o crescimento esperado justificará a aposta

O movimento das ações expõe uma disputa central em torno da SpaceX: se a empresa está sendo avaliada pelo potencial futuro ou pelos resultados atuais.

A companhia tem negócios consolidados, como lançamentos espaciais comerciais e serviços de internet via satélite, mas parte relevante da valorização recente depende da expectativa de que Musk consiga transformar a empresa em uma potência de infraestrutura de IA.

A queda após a euforia inicial do IPO mostra que investidores começam a exigir mais evidências de crescimento para sustentar uma avaliação que chegou perto dos US$ 3 trilhões (cerca de R$ 16,6 trilhões).