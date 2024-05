Após adiamento, ‘Enem dos concursos’ tem nova data: 18 de agosto

Um novo cartão de confirmação de inscrição do ‘Enem dos Concursos’, com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado no dia 7 de agosto. O documento estará disponível no mesmo local do primeiro: a Área do Candidato, mesma página da Internet em que o candidato fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br