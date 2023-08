Apagão atinge estados em todas as regiões do Brasil

Dezenas de cidades registram falta de energia desde o início da manhã desta terça-feira, 15. Há relatos no Distrito Federal e em diversos estados, como Amazonas, Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pará e Paraíba.

A suspeita é de que o apagão se deu por uma pane operacional, já que não há registros de secas que pudessem impactar na geração e distribuição de energia. O metrô de São Paulo e Belo Horizonte estão operando de forma reduzida.

Em nota, a Neoenergia informou que uma ocorrência de grande porte no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou: “Uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Estados do Sudeste também foram afetados”. A causa da queda é apurada.

O Ministério de Minas e Energia detalhou em comunicado: “A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste e as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos”. Às 10h22, segundo a pasta, o fornecimento de energia já tinha sido normalizado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; 27% da carga tinha sido recomposta na região Norte; 68% tinha sido recomposto no Nordeste.

O ministro Alexandre Silveira, que está no Paraguai em viagem junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já determinou a criação de uma sala de situação e acompanha o processo de retomada, bem como determinou a apuração das causas do incidente.

