Anúncios do governo vão amenizar reação do mercado com questão fiscal, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que os anúncios fiscais do governo, prometidos para novembro, podem amenizar as reações do mercado em relação às contas públicas.

“A gente entende que vamos ter alguns anúncios no curto prazo que vão endereçar em parte essa reação do mercado em relação ao tema fiscal”, disse Campos Neto, em uma coletiva de imprensa durante, após as reuniões do G20 em Washington, nos Estados Unidos. A declaração foi dada ao lado do ministro Fernando Haddad.

Campos Neto disse que conversa sobre cenários econômicos com Fernando Haddad, e que sua função não é dar dicas sobre a questão fiscal. “Quem tem que falar sobre o fiscal é o ministro”, respondeu ao ser questionado sobre o pacote de medidas de ajuste fiscal. O presidente do BC explicou então por que o desempenho fiscal é analisado pelo Banco Central.

“O fiscal é importante para o BC simplesmente porque ele afeta variáveis econômicas que fazem parte do nosso ‘framework, que fazem parte das variáveis que influenciam a nossa tomada de decisão”’, disse o presidente do BC.

Haddad reforçou a confiança no arcabouço fiscal, defendendo o fortalecimento das medidas já tomadas com a aprovação do arcabouço fiscal. “Não se trata de reformular, se trata de reforçar”. O governo prepara um novo pacote de medidas de ajuste para conseguir fechar o ano dentro da meta de déficit zero. Entre as medidas na mesa da equipe econômica estão mudanças nas regras da multa do FGTS e do valor do seguro-desemprego.