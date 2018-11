ANP questiona sobre demora de repasse de cortes da gasolina ao consumidor

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) solicitou às principais distribuidoras de combustíveis esclarecimentos sobre repasses de preços, após a Petrobras reduzir significativamente valores da gasolina nas refinarias, sem que esse movimento tenha chegado ao consumidor final.

O preço médio da gasolina praticado pela Petrobras nas refinarias acumula queda de quase 20% em novembro, enquanto nos postos a redução medida pela ANP foi de 3,29%.

A gasolina da Petrobras chegou a atingir uma máxima de 2,2514 reais por litro em setembro, quando o petróleo também estava cotado em máximas em anos e o dólar — outro importante componente na formação do preço — apresentava-se valorizado ante o real em razão das eleições.

De lá para cá, tanto as referências do óleo quanto do câmbio estão mais baixas. Desde a máxima de 2,2514 reais por litro, o valor médio da gasolina nas refinarias da Petrobras acumula recuo de 33%, conforme dados da estatal.

Na última semana, o preço do combustível caiu 1,3%, para 4,554 reais por litro, informou nesta segunda-feira, 27, a ANP, relatando também reduções semanais de 0,61% no etanol hidratado e de 0,41% no diesel.

(Com Reuters)