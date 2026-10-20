Americanas encerra processo de recuperação judicial

A Americanas anunciou que a 4ª vara empresarial da comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro proferiu sentença que determina o fim da Recuperação Judicial da empresa, mostra comunicado enviado ao mercado na noite desta segunda-feira, 19.

A companhia foi vítima de uma fraude contábil de 54,2 bilhões de reais e precisou da RJ para se reerguer. Segundo a decisão judicial, foram cumpridas todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial com vencimento em até dois anos.

Recuperação da Americanas

De acordo com a empresa, o juiz determinou a comunicação ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial do Ministério da Fazenda, para as providências cabíveis, incluindo a supressão do termo “em Recuperação Judicial” de suas denominações.

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“A sentença foi proferida após pareceres favoráveis da Administração Judicial e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A sentença permanece sujeita a recursos”, diz a companhia.

Para a Americanas, o encerramento da recuperação judicial representa um marco importante na trajetória da empresa e inaugura uma nova etapa de seus negócios.

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Com a conclusão dessa etapa, a companhia afirma que segue comprometida com o crescimento de suas operações, o fortalecimento sustentável do seu modelo de negócio e o desenvolvimento da experiência de seus clientes.