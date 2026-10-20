A Justiça determinou o encerramento da RJ em outubro. A decisão marca uma nova etapa para a empresa após a revelação de uma fraude contábil de R$ 54 bilhões.
O episódio desencadeou uma crise na companhia, que precisou se reorganizar e negociar suas dívidas com os credores.
A companhia perdeu quase 90% de seu valor de mercado. Em janeiro de 2023, a empresa valia R$ 10,8 bi. No dia 19 de outubro de 2026, havia caído para R$ 1,19 bi.
A Rj incluiu a conversão de até R$ 12 bi em dívidas em participação acionária, além de um aporte de R$ 12 bi dos acionistas Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.
Segundo a Justiça do Rio de Janeiro, a Americanas cumpriu as obrigações previstas no plano de recuperação. A sentença ainda está sujeita a recursos.
Com a conclusão dessa etapa, a Americanas passa a enfrentar o desafio de recuperar o desempenho operacional e ampliar a rentabilidade.
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