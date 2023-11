Americanas adia balanços pela 4ª vez e fala em ‘fraude sofisticada’

A Americanas anunciou nesta segunda-feira, 13, um novo adiamento na divulgação das demonstrações financeiras de 2022 e a divulgação do balanço patrimonial de 2021. Segundo o fato relevante divulgado na manhã de segunda, a companhia afirma que foi “vítima de uma fraude sofisticada e muito bem arquitetada, o que tornou a compilação e análise de suas demonstrações financeiras históricas uma tarefa extremamente desafiadora e complexa.”

A Americanas está em recuperação judicial e tem dívidas declaradas de 42,5 bilhões de reais.

No fato relevante enviado à CVM, a Americanas afirma que os procedimentos de auditoria nos dois balanços suspensos foram “substancialmente concluídos”, mas “ainda não foi possível cumprir todo o rito interno de aprovação previsto na governança da ‘companhia”. A auditoria da empresa está a cargo da BDO.

A divulgação do balanço —prevista originalmente para o final de março, passou para maio, depois para o fim de outubro, esta segunda-feira e agora, segundo a Americanas, deve acontecer na quinta-feira, dia 16, antes da abertura do mercado. Na quinta, devem participar de uma teleconferência para detalhar os resultados e falar sobre planos de recuperação da empresa o presidente da companhia, Leonardo Coelho, e a diretora financeira e de relações com investidores, Camille Loyo Faria.

Na semana passada, a B3 suspendeu a Americanas do segmento Novo Mercado, na primeira vez que uma empresa foi suspensa do segmento de mais alto grau de governança da bolsa brasileira. A Americanas afirma que vai recorrer da decisão.

‘Inconsistências contábeis’

Em janeiro deste ano, a Americanas divulgou um fato relevante ao mercado informando sobre “inconsistências contábeis” de 20 bilhões de reais, junto com a renúncia do então CEO Sergio Rial, recém-empossado. Cerca de uma semana depois, a empresa entrou em recuperação judicial, com dívidas declaradas de 42,5 bilhões de reais. Os principais credores da varejista são os grandes bancos brasileiros.

Em junho, a companhia assumiu pela primeira vez que havia fraude nos balanços. Segundo o relatório elaborado por assessores jurídicos da atual diretoria, as demonstrações financeiras da varejista vinham sendo fraudadas pela antiga gestão da empresa. O comunicado cita o CEO anterior a Rial, Miguel Gutierrez, e ex-diretores José Timótheo de Barros, Anna Christina Ramos Saicali, Márcio Cruz Meirelles, Fábio da Silva Abrate, Flávia Carneiro e Marcelo da Sila Nunes, afastados de suas funções executivas desde fevereiro deste ano. Na ocasião, a Americanas afirmou que o balanço estava inflado em 25,3 bilhões de reais ao longo dos anos, mas não detalhou desde quando.

O rombo na gigante varejista foi objeto de uma CPI, encerrada no final de setembro sem apontar culpados.