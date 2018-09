Ambev prorroga inscrições para seu programa de trainee

A Ambev prorrogou as inscrições do seu programa de trainee. Os recém-formados terão até o dia 23 de setembro para se candidatarem neste link. Um dos atrativos da vaga é o salário inicial, de 6.400 reais.

Para se inscrever no programa, é necessário que os candidatos tenham a conclusão do curso prevista para o final de 2018 ou estejam formados há no máximo dois anos. Também é preciso ter inglês fluente e mobilidade para morar em todo o país. Podem participar profissionais de todas as áreas de formação.

Segundo a empresa, um dos critérios para a seleção é a identificação com cultura cervejeira. “Queremos formar os futuros líderes da companhia”, comenta Camilla Tabet, diretora de desenvolvimento de gente da Cervejaria Ambev.

Após o período de inscrições, são realizadas provas online, que incluem inglês, aderência à cultura da companhia e raciocínio lógico. Em seguida, os candidatos realizam a análise de um caso online. Depois, acontecem as entrevistas presenciais por todo o país. Os aprovados participam, então, de um painel de negócios, quando desenvolvem um caso em equipe. Na parte final do processo seletivo acontecem entrevistas em grupo com os vice-presidentes e o presidente da Cervejaria Ambev.

Durante as etapas, os inscritos terão acesso a um curso preparatório – entre os módulos, o candidato aprende como ser notado em dinâmicas de grupo e fazer os testes online.

Os aprovados participam de vivências internacionais. A integração dos novos trainees acontece em Saint Louis, nos Estados Unidos. Depois do terceiro ano dentro da empresa, os profissionais são convidados a participar de um programa de intercâmbio.