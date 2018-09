Magazine Luiza, Burger King e Vale abrem inscrições para trainee

Mais cinco empresas abriram suas inscrições para o programa de trainee — no final de agosto, VEJA fez uma lista com vagas em aberto (algumas ainda estão disponíveis). Recém-formados ou estudantes graduados até dezembro de 2018 podem participar dos processos.

Neste ano, são duas as tendências para o processo: 1) as empresas estão recorrendo cada vez mais à inteligência artificial para selecionar os candidatos ideais — a tecnologia compara os dados da pessoa com a descrição da vaga; 2) outra novidade é o currículo às cegas. Nesse modelo, informações como formação, experiência, idade e sexo são omitidas nas etapas iniciais para não interferir no resultado. A Votorantim Cimentos, que fechou suas inscrições para o trainee em agosto, foi uma das empresas que utilizaram a técnica.

Confira as vagas em aberto, organizadas por data de encerramento das inscrições:

Magazine Luiza

Funcionários da Magazine Luiza na sede da empresa na Marginal Tietê, em São Paulo Funcionários da Magazine Luiza na sede da empresa na Marginal Tietê, em São Paulo

A varejista abriu nesta terça-feira (11) as inscrições para seu programa de trainee. Será possível candidatar-se até 24 de setembro no site da empresa.

Para participar, os jovens precisam ter concluído a graduação entre 2016 e 2018. A Magazine Luiza também exige que os candidatos tenham inglês intermediário.

Após as inscrições, há a etapa de testes online. Os aprovados vão para a dinâmica de grupo, painel e entrevistas finais — todas as fases são eliminatórias e ocorrem em dias diferentes.

O programa tem início em janeiro. Além da remuneração, os recém-formados recebem vale-refeição, estacionamento, bolsa de estudos, assistência média e odontológica, previdência privada e acesso à academia da empresa.

Segundo a Magazine Luiza, todos os trainees do programa anterior foram efetivados.

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês intermediário e disponibilidade para viagens e para morar em São Paulo

Cursos: não há restrição

Ericsson

Os profissionais podem se inscrever no programa de trainee da Ericsson até o dia 28 de setembro. A candidatura pode ser realizada no site da empresa.

Para participar, é necessário finalizar a graduação até dezembro de 2018. Profissionais formados em dezembro de 2017 também podem participar do processo. O programa só aceita candidatos com até 28 anos de idade.

Inglês fluente é um pré-requisito, e o espanhol é considerado diferencial na decisão final pelo candidato.

Após as inscrições, os recém-formados realizam um teste de inglês, dinâmica de grupo e entrevistas com executivos. O resultado será anunciado no final de novembro, mas os aprovados só começam a trabalhar em fevereiro.

Durante o programa, o profissional de maior destaque pode passar por uma experiência internacional. Além da remuneração, a empresa oferece vale-transporte, vale-alimentação, seguro saúde, seguro de vida, seguro dental e plano de previdência.

Atualmente, 57% da diretoria da Ericsson é formada por profissionais que entraram na empresa como trainees, inclusive o atual presidente, Eduardo Ricotta.

Salário: não divulgado

Vagas: 5

Pré-requisitos: inglês fluente e disponibilidade para viagens nacionais e internacionais

Cursos: não há restrição, mas os cursos com destaque são: administração, engenharia, tecnologia da informação, marketing, matemática, além de análise e desenvolvimento de sistemas

Honda

A Honda abriu na última quinta-feira (6) suas inscrições para o programa de trainee. É possível candidatar-se no site da empresa até o dia 3 de outubro.

São aceitos profissionais formados a partir de dezembro de 2016. Ainda é exigido domínio no idioma inglês.

Durante o processo seletivo, os candidatos participam de testes online, dinâmica de grupo, painel de competências e entrevista com gestor e RH. Os aprovados começam a trabalhar no dia 14 de janeiro na cidade de São Paulo ou em Sumaré, dependendo da área de atuação.

Além da remuneração, a Honda oferece plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-transporte ou fretado, vale-refeição ou refeitório.

Salário: não divulgado

Vagas: 19

Pré-requisitos: domínio da língua inglesa

Cursos: administração, ciências econômicas, psicologia, ciências sociais, ciências contábeis, matemática, estatística, física, publicidade e propaganda, relações internacionais, comércio exterior, marketing, engenharias (controle e automação, mecânica, mecatrônica, elétrica, eletrônica, produção, aeroespacial, da computação e automobilística), ciência da computação e sistemas de informação, entre outros

Burger King

As inscrições para o programa de trainee do Burger King ficam abertas até o dia 4 de outubro. Interessados podem se candidatar no site da empresa.

Os candidatos precisam ter concluído a graduação entre 2015 e 2018. Também é necessário inglês avançado.

Durante o processo seletivo, os candidatos realizam testes e check up online, além de entrevista com a diretoria e CEO da empresa. O programa tem início em janeiro.

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado, domínio do pacote Office e disponibilidade para mudança

Cursos: não há restrição

Vale

As inscrições para o programa de trainee ficam abertas até o dia 5 de novembro. É possível candidatar-se no site da empresa.

O programa da Vale é global: há vagas para o Brasil, Canadá e Moçambique. Serão aceitos profissionais formados entre julho de 2015 e dezembro de 2018. Não há restrição de idade.

O processo envolve três etapas: um desafio online, dinâmica de grupo virtual e avaliação presencial com a participação dos executivos. Os contratados começam a trabalhar em janeiro.

Além da remuneração, a Vale oferece assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, previdência privada e seguro de vida. As vagas brasileiras são para unidades da empresa em Minas Gerais, Espírito Santo, Pará, Maranhão e Rio de Janeiro.

Salário: não divulgado

Vagas: 40 (23 para o Brasil, 12 para o Canadá e cinco para Moçambique)

Pré-requisitos: inglês avançado e mobilidade para viagens

Cursos: não há restrição