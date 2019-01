Amazon lança serviço de entrega em garagens para evitar roubos

A Amazon anunciou nesta segunda-feira 7 um novo serviço que permitirá que os clientes autorizem os entregadores a entrar em suas garagens para fazer entregas e assim evitar roubos das encomendas.

O “Key for Garage” (Chave para Garagem), como foi batizado o novo serviço, é uma modificação do já existente “Amazon Key”, que possibilitava entregas dentro de casa com uma fechadura aberta à distância pelo celular e uma câmera que permitia acompanhar em tempo real a movimentação do entregador no imóvel.

Quando os entregadores chegarem ao destino, eles terão que escanear o código do pacote para fazer a garagem se abrir. Ele deve ficar no local até que o portão seja fechado, um processo que o cliente da Amazon também poderá acompanhar pelo celular.

A entrega em garagens estará disponível em algumas cidades americanas a partir do segundo trimestre de 2019. E, ao contrário do serviço anterior, não requer a instalação de uma câmera especial, o que reduz substancialmente o preço para US$ 80.

A empresa afirmou que o “Amazon Key” foi bem recebido no mercado, mas que alguns usuários indicaram nas redes sociais que tiveram problemas com seus animais de estimação ou com o sistema de alarme residencial.