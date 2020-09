Amazon finca os dois pés no mundo dos games e lança o Luna

A Amazon já tinha um pé no mundo dos jogos com o Twitch, uma plataforma para se jogar ao vivo, com interações como de uma rede social, pela qual a companhia de Jeff Bezos pagou US$ 1 bilhão. Nesta quinta-feira, a empresa fincou seu segundo pé no negócio e anunciou um novo serviço de streaming de jogos que roda na TV, no computador e até no iPhone, podendo se conectar diretamente com o Twitch, que tem um controle próprio e ainda conversa com o jogador pela inteligência artificial Alexa. A Luna chega para competir diretamente com o xCloud, da Microsoft, e o Stadia, do Google. Ou seja, briga de gente grande.

Segundo informou a Amazon, a Luna já está pronta para rodar nos dispositivos da Apple e também há negociações com o Android, do Google. O serviço será oferecido por uma assinatura mensal e, apesar do lançamento conjunto do Luna Controller, qualquer controle poderá ser usado por meio do bluetooth para jogar no sistema. Além disso, os jogos também podem ser acionados com o teclado e mouse. Mas, como diversos produtos da Amazon, ainda não há previsão da Luna chegar no Brasil. Dos diversos lançamentos feitos hoje nos Estados Unidos pela companhia do estado de Washington, os únicos produtos que chegam ao Brasil são os Echos, linha de uma epsécie de caixinhas de som que traz a Alexa embutida. Um dos Echo mais avançados virá com uma tela, que se move à medida que o usuário caminha pelo ambiente e também vai rodar até o Netflix, concorrente direto do Prime Video da própria Amazon.

A Alexa é o sistema de inteligência artificial com voz da Amazon. Lá nos Estados Unidos, a nova Alexa passará a ser ensinada por seus donos e ainda vai poder participar de conversas com outras pessoas. Uma versão kids foi lançada e também passou a reconhecer novos sons, como o de bebês chorando. Além disso, a empresa vai permitir a partir de agora que a pessoa apague tudo o que o sistema já gravou de sua voz. Outra grande novidade dos produtos da Amazon foi um mini drone de segurança que fica voando pela casa, aparentemente sem fazer barulho nenhum, mas filmando tudo.