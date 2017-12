Amazon começa a vender itens de ferramentas e construção

A Amazon começou a vender hoje itens do setor de ferramentas e construção. O segmento faz parte da nova categoria de marketplace da Amazon, que contará com 45 mil produtos.

Entre os produtos à venda estão desde parafusadeira a conjuntos de chaves de fenda e brocas.

Para marcar a inauguração deste segmento, alguns produtos estarão com preço promocional. Esse é o caso da parafusadeira furadeira Black&Decker, cujo preço caiu de 269 reais para 119,89 reais.

Com o lançamento, o marketplace da Amazon.com.br passa a contar com mais de 500.000 produtos oferecidos por milhares de vendedores, incluindo as categorias de livros, Eletrônicos e casa e cozinha.