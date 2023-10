Amazon amplia parceria com a Azul para entrega aérea de encomendas

Atualizado em 19 out 2023, 16h58 - Publicado em 19 out 2023, 16h51

Por Larissa Quintino Atualizado em 19 out 2023, 16h58 - Publicado em 19 out 2023, 16h51

A Amazon anunciou nesta quinta-feira, 19, a expansão da parceria com a Azul Linhas Aéreas para diminuir o tempo de entrega das mercadorias nas regiões Sul, Norte e Centro-Oeste do Brasil.

Segundo o anúncio, feito durante o evento Delivery the Future, em Seattle, nos Estados Unidos, os clientes de Brasília passarão a receber os produtos com prazo de um dia após a compra. Anteriormente, o menor tempo possível era de dois dias. No Nordeste, os consumidores de Recife, Salvador, João Pessoa e Juazeiro do Norte receberão em dois dias. Também haverá redução de prazo para Boa Vista (Roraima), Porto Velho (Rondônia), Rio Branco (Acre) e Palmas (Tocantins).

Os produtos serão transportados por aeronaves da frota regular da Azul e partirão de Viracopos, em Campinas, aeroporto mais próximo dos quatro centros de distribuição da Amazon, em São Paulo.

Segundo Akhil Saxena, vice-presidente de operações de serviço ao consumidor da Amazon, o investimento em velocidade de entrega no mercado brasileiro é um dos objetivos da empresa. “Quanto mais rápido a encomenda chega, mais o cliente fica satisfeito e tende a voltar a comprar”, afirmou. Para o executivo, o objetivo da empresa é chegar cada vez mais rápido em mais cidades do Brasil, para aumentar a base de consumidores.

De acordo com a Amazon, mais de dois milhões e meio de produtos foram transportados e entregues para clientes da Amazon na parceria com a Azul. Até então, o serviço contemplava entregas em Manaus (Amazonas), Belém (Pará) e Macapá (Amapá). Em julho de 2023, a cidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul) também passou a fazer parte do contrato para entregas aéreas, com entregas rápidas para o público da capital gaúcha.

Segundo levantamento realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o primeiro semestre de 2023 registrou um crescimento de 57,8% no transporte de cargas aéreas domésticas e internacionais no Brasil, se comparado ao mesmo período do ano passado.

