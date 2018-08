Alta do PIB de 2018 permanece em 1,49%, diz Focus

Após a divulgação dos dados mais recentes da atividade econômica, a expectativa de alta para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano seguiu em 1,49%, conforme o relatório de mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central (BC). Há quatro semanas, a estimativa era de crescimento de 1,50%. Para 2019, o mercado manteve a previsão de alta do PIB de 2,50%, igual ao visto quatro semanas atrás.

No fim de junho, o BC reduziu sua projeção para o PIB em 2018, de 2,6% para 1,6%. A instituição atribuiu a mudança à frustração com a economia no início do ano. Em 20 de julho, o Ministério do Planejamento também atualizou sua projeção, de 2,5% para 1,6%.

Na semana passada, foi a vez de o Banco Central informar que seu Índice de Atividade (IBC-Br) subiu 3,29% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal. No acumulado do segundo trimestre, o indicador recuou 0,99%, impactado pela greve dos caminhoneiros.

No relatório, a projeção para a produção industrial de 2018 desacelerou de alta de 2,79% para 2,73%. Há um mês, estava em 2,91%. No caso de 2019, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 3%, igual ao verificado quatro semanas antes.

O Focus mostrou ainda a manutenção no cenário para o dólar em 2018 e 2019. A mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano seguiu em 3,70 reais, mesmo valor verificado há um mês. Para 2019, a projeção para o câmbio no fim do ano permaneceu em 3,70 reais, igual a quatro pesquisas atrás.