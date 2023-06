Alckmin e Haddad anunciam desconto de até R$ 8 mil para carros

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comécio e Serviços, Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciaram nesta segunda-feira, 5, as medidas para baratear carros populares. O programa, já anunciado por Alckmin há duas semanas, passou a ser um pacote, e conta com medidas para renovar a frota de caminhões e ônibus.

O projeto prevê um desconto de 2 mil reais até 8 mil reais no preço final de carros populares. O desconto vai de 1,6% até 11,6% para veículos de até 120 mil reais, percentual ligeiramente maior do que o anunciado por Alckmin em maio, que era de 10,79%. Para bancar a medida, o governo vai adiantar a reoneração dos impostos federais sobre o diesel. 0,11 centavos voltarão a ser cobrados nos próximos 90 dias e os outros 0,22 centavos a partir de janeiro.

Para conceder esse desconto na nota fiscal dos carros, haverá um impacto de 1,5 bilhão de reais nos cofres públicos. São 500 milhões de reais para os carros e mais 1 bilhão de reais para as frotas (700 milhões de reais para caminhões e 300 milhões de reais para ônibus). Segundo os ministros, o programa foi desenhado para ter a duração de quatro meses, mas pode acabar antes ou depois a depender da demanda pelo crédito tributário.

No caso dos caminhões e dos ônibus, o governo vai conceder um subsídio para a redução do preço desses veículos. O desconto para a aquisição pode variar de até 33,6 mil reais a 99,4 mil reais para quem entregar um caminhão ou ônibus com mais de 20 anos de uso.

“A medida para setor automotivo é transitória, por 4 meses, até que caia a taxa de juros. Medida teve critério social, carro mais barato terá desconto maior. Carro que é menos poluente terá desconto maior. Medida considera densidade industrial de componentes nacionais, que geram empregos”, disse Alckmin.

