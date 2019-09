Airbnb anuncia que vai abrir capital em 2020

A companhia de aluguel de imóveis por temporada Airbnb anunciou nesta quinta-feira, 19, que pretende abrir na capital durante o ano de 2020. Em breve comunicado à imprensa, a empresa não deu mais detalhes sobre assunto.

Inicialmente, o IPO (sigla em inglês para oferta pública de ações) da empresa era esperado pelo mercado para este ano, baseado em informações extraoficiais. As startups que ficaram bilionárias, no entanto, estão cada vez mais cautelosas ao lançarem suas ações na bolsa. Na quarta-feira, 18, a WeWork, que aluga espaços compartilhados para empresas, adiou sua abertura de capital previsto para setembro. O novo prazo é até o final de 2019.

A companhia surgiu como startup em 2008, em São Francisco (EUA), e se tornou unicórnio – com valor de mercado superior a um bilhão de dólares – quatro anos depois. O Airbnb permite ao usuário alugar imóveis como hóspede ou colocar sua acomodação para aluguel, como host. A locação é por um determinado período de tempo. O processo é feito pelo aplicativo e o pagamento é feito ao anfitrião só após o check-in. A empresa também trabalha com locação de “experiências”, quando pessoas anunciam serviços ou atividades turísticas ou gastronômicas em um determinado destino.

O movimento é consequência da experiência que outras companhias, com modelos semelhantes de negócios, tiveram recentemente. Entre elas, estão os aplicativos de carona Uber e Lyft, que realizaram IPO neste ano. Ambas não vingaram vingou na bolsa, com as ações desvalorizando pouco tempo depois de lançadas.

Segundo a Bloomberg, o Airbnb é avaliado em 31 bilhões de dólares. A empresa abriu seu primeiro escritório no Brasil, em 2012, na cidade de São Paulo.