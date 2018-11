Aérea promete voo de R$ 1,2 mil entre Rio e Londres

A empresa aérea Norwegian Air lançou, nesta terça-feira 27 um novo itinerário entre Rio de Janeiro e Londres, na Inglaterra. A estimativa da companhia é que o trecho custe 1,2 mil reais. A nova rota disponibiliza 70 mil assentos por ano.

A rota será inaugurada em 31 de março de 2019 e terá quatro voos semanais, às segundas, às quartas, às sextas e aos domingos. “A conveniência dos horários de voos também proporcionará aos clientes noruegueses a oportunidade de se conectarem facilmente ao serviço Londres-Rio de Janeiro, usando a rede de voos europeus de curta distância da companhia aérea”, diz a empresa em nota.

Segundo a empresa, os trajetos serão feitos com aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner, com capacidade de até 344 assentos. A empresa é considerada uma aérea de baixo custo.

No portal da companhia aérea, já é possível encontrar voos para a capital britânica. Até ontem, só era possível ir para Londres em uma viagem sem paradas pela British Airways. Mas, diferentemente da empresa britânica, os voos para Londres pousam no aeroporto de Gatwick, e não no Heathrow – o maior da cidade.

A nova rota faz parte da estratégia da empresa em investir em rotas na América do Sul. A empresa já possui uma rota entre Londres e Bueno Aires e aumentará a frequência de quatro voos semanais para sete. Além disso, a companhia vai operar voos domésticos na Argentina, entre a capital e as cidades de Mendoza e Córdoba.

“Nós estamos construindo nossa rede de crescimento global a partir do lançamento de voos mais baratos desde o Reino Unido para o Brasil e tornando a América do Sul acessível a mais consumidores”, disse Bjorn Kjos, CEO da companhia, ao site Business Traveller.