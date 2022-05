Advogada-chefe do Twitter pode ser a primeira ‘vítima’ de Musk

Diretora de políticas e segurança jurídica do Twitter, Vijaya Gadde poder estar com os dias contatos na rede social. Um grupo barulhento de seguidores de Elon Musk estão pressionando para a demissão e o próprio já faz críticas indiretas à executiva. A tendência é que executivos de alto escalão seja substituídos, incluindo o atual CEO, Parag Agrawal. O novo dono da rede social já disse que, atualmente, o Twitter tem “um forte viés de esquerda”.

No final de abril, após o acordo para adquirir a empresa de mídia social por 44 bilhões de dólares, Musk endossou um tweet de Saagar Enjeti, comentarista conservador, chamando Gadde de “a principal defensora da censura no Twitter”.

O bilionário avaliou como “incrivelmente inapropriada” a decisão de suspender as notícias do jornal conservado The New York Post sobre as atividades suspeitas de Hunter Biden, filho do atual presidente dos EUA. Mais recentemente, em conferência com jornalistas, Musk classificou a decisão de banir o ex-presidente Donald Trump como “moralmente errada”.

Vijaya Gadde, de 47 anos, teve um papel determinante, porém não individual, nas decisões de banir o então presidente dos EUA, Donald Trump, e suprimir notícias sobre Hunter Biden. Liderando o time responsável pela moderação de conteúdo e a política de segurança da plataforma, a advogada é o alvo principal das críticas direcionadas às decisões mais polêmicas, que partiram do time em acordo com outros executivos da plataforma. Colegas de trabalho, ouvidos pelo jornal The Woshigninton Post, identificam Gadde como “pragmática, mas não doutrinada”. A decisão de banir Trump, por exemplo, foi tomada com inicial relutância e, por anos, negada. Defensores da executiva também apontam ataques racistas e misóginos contra a advogada.