Para Elon Musk, novo dono do Twitter, banir Trump foi ‘moralmente errado’

Elon Musk opinou diretamente sobre a decisão do Twitter e de outras redes sociais de banir o ex-presidente Donald Trump após a invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Quando o acordo de compra da rede do passarinho azul estiver fechado, o bilionário disse que reverteria o bloqueio permanente de Trump. “Não acho que foi correto e acredito que foi um erro (…) Um erro moral e estúpido.” Previamente, o ex-presidente já disse não ter interesse em voltar para a plataforma.

Em conferência com jornalista do grupo Financial Times, Musk defendeu que determinados tuítes possam ser ocultados e que alguns usuários podem ser temporariamente suspensos se “disseram algo ilegal ou destrutivo ao mundo”, porém “bloqueios permanentes apensas prejudicam fundamentalmente a confiança no Twitter”.

Trump foi banido permanentemente no contexto do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021, em decisão unânime das principais redes sociais. Conforme a avaliação das plataformas, o ex-presidente estimulou o violento ataque.