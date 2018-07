Acordo entre Mercosul e UE nunca esteve tão perto, diz Temer

Nesta quinta, durante discurso na 10ª Cúpula dos Brics, o presidente Michel Temer disse que um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia nunca esteve tão perto de ser fechado.

“Estamos eliminando barreiras, ao invés de erguê-las. E, retomamos ou abrimos novas frentes de negociação econômica comercial… Nunca estivemos tão perto, também, de concluir o acordo Mercosul-União Europeia”, afirmou o presidente durante encontro realizado em Johanesburgo.

Diante do acirramento do debate internacional sobre protecionismo, em meio à disputa comercial que Donald Trump tem travado com a China, Temer ressaltou a importância da abertura e de um sistema de comércio internacional multilateral.

O presidente disse que, em reunião fechada dos líderes de países que integram o Brics — Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul –, houve “grande convergência” sobre a centralidade da OMC (Organização Mundial do Comércio) e a importância de um sistema multilateral de comércio.

Na manhã desta quinta, o presidente se reuniu em encontro privado com Xi Jinping, líder chinês, para discutir, entre outros temas, sobretaxas ao frango e à soja brasileiras, a participação da China na privatização da Eletrobras e o estabelecimento da sede do Escritório Regional da Américas do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, que terá sede em São Paulo e um escritório em Brasília.

(Com Reuters)