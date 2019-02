Abrangência da TV paga cresce 0,98% em fevereiro, diz Anatel

O Brasil encerrou fevereiro com uma base de 16,7 milhões de domicílios com TV por assinatura, um crescimento de 0,98% em relação a janeiro, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na tarde desta quinta-feira.

A estimativa do órgão regulador, levando em conta o número médio de 3,2 pessoas por domicílio, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é que os serviços de TV por assinatura chegam a 53,3 milhões de brasileiros e a 27,8% das residências do País.

A participação dos serviços prestados via satélite atingiu 61,6% da base de assinantes, com um crescimento de 1,36% na comparação com janeiro. Os serviços prestados via cabo tiveram aumento de 0,56% e chegaram a 37,7% da base de assinantes.

Entre as regiões do país, o Centro-Oeste foi onde o número de assinantes mais cresceu, com alta de 1,84%, seguido pelo Norte, com 1,47%; Sul, com 1,33%; Sudeste, com 0,86%; e Nordeste, com 0,52%.

O grupo econômico com a maior base de assinantes em fevereiro foi a Net/Embratel, com 8,7 milhões; seguido por Sky/Directv, com 5,2 milhões; Oi, com 809,1 mil; Telefonica, com 564,8 mil; GVT, com 468,2 mil; Algar, com 118,2 mil; e ViaCabo, com 108,5 mil. Os demais grupos possuem, juntos, 665,9 mil assinantes.

(Com Estadão Conteúdo)