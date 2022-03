Abramovich está pedindo cerca de R$ 20 bilhões na venda do Chelsea

O bilionário russo Roman Abramovich colocou o Chelsea a venda após 19 anos no comando. Próximo ao presidente russo Vladmir Putin, ele é um dos oligarcas focados pelas sanções de países ocidentais como o próprio Reino Unido e outros países europeus devido á invasão russa na Ucrânia. Segundo o jornal inglês ‘Daily Mail’, o bilionário estaria pedindo 3 bilhões de libras, equivalente a 20,6 bilhões de reais atuais, pelo controle do clube, atual campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes da Fifa.

De acordo com a imprensa britânica, a intenção inicial do Chelsea era a negociação com algum magnata dos Estados Unidos. Porém, o principal candidato a ser o novo dono da equipe é o bilionário suíço Hansjorg Wyss, que tem uma fortuna avaliada em 4,3 bilhões de libras — ele mesmo afirmou que foi procurado como potencial comprador do time inglês. “Como todos os outros oligarcas, ele [Abramovich] também está em pânico. Abramovich está tentando vender todas suas casas na Inglaterra. Ele também quer se livrar do Chelsea rapidamente. Eu e mais três pessoas recebemos uma oferta para comprar o Chelsea de Abramovich”, afirmou Wyss ao jornal suíço Blick. O magnata suíço afirmou que vai esperar para fechar negócio, para tentar baixar o preço da negociação a 2 bilhões de libras.

Na semana passada, Abramovich havia deixado a administração do Chelsea e passado o controle para a fundação de caridade do time. Porém, com o aperto do cerco do ocidente a bens e ativos dos oligarcas russos, quer se desfazer dos bens que tem no Reino Unido para evitar que sejam tomados.