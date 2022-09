A relação entre os juros nos Estados Unidos e o desânimo dos investidores

Na esteira da alta dos juros global para conter a inflação do pós pandemia, os investidores não têm encontrado boas notícias nas bolsas americanas, que acumulam retração considerável nos últimos meses. No acumulado do ano, o índice Dow Jones acumula queda de 16% e o SP 500 de 19,6%. E nessa quarta-feira, 21, o mercado já está preparado para mais um banho de água fria nos ativos de renda variável.

Mais que a decisão pontual de hoje, o mercado financeiro espera o comunicado do banco central americano para procurar indícios sobre a intensidade das próximas altas. “Embora uma expectativa de 75 pontos-base seja amplamente esperada, a mensagem principal do presidente do Fed Powell pode ser que as taxas permaneçam elevadas por muito mais tempo do que o mercado espera”, diz Ed Moya, analista de mercado da Oanda. “A nossa expectativa é que os juros americanos devem chegar a 4% ou passe disso até o início do ano que vem”, diz Thomás Gibertoni, analista de investimentos da Portofino Multi Family Office.

A expectativa é que o comunicado da reunião de política monetária do Federal Reserve Bank venha com um tom bastante duro de política contracionista e grande parte dos analistas estima mais uma alta de juros de 0,75 ponto percentual. Uma parte menor espera uma alta ainda mais forte, de 1 ponto percentual. Se atendida a estimativa da maioria, o juros do país atingirá 3,25% após quatro altas consecutivas feitas este ano para conter a alta de preços.

No mês passado, no discurso no simpósio de Jackson Hole, Jerome Powell, presidente do Fed, já havia sinalizado mais altas de juros até que a inflação dos Estados Unidos atinja a meta de 2%. À época, Powell afirmou que a autoridade estava monitorando os indicadores econômicos para calibrar a decisão. E os dados mais recentes do CPI, índice de inflação mais olhado pela autoridade monetária, veio bastante acima do esperado. Em agosto, o CPI Core, que exclui itens voláteis como combustível e alimento, veio em 6,3% no acumulado dos últimos doze meses, acima dos 6,1% projetados pelo mercado e dos 5,9% do mês anterior.