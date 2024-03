A nova investida do fundo mexicano H20 Capital no Brasil

O fundo mexicano H20 Capital vai investir 1,3 milhão de reais na startup brasileira Nemu, que atua no mercado de campanhas de marketing online. Guilherme Bonifácio (iFood), André Siqueira (RD Station), Diego Libanio (Zé Delivery) e Raoni Lapagesse (ex-B2W) também participaram dos aportes.

Com o dinheiro em caixa, a Nemu busca expandir sua presença no mercado brasileiro e investir em contratações e no desenvolvimento de novos produtos. Atualmente, a startup gerencia mais de 360 milhões de reais de orçamento em mídia paga por ano e atende aproximadamente 250 companhias. Como meta, quer ultrapassar a marca de 1,5 mil clientes até o final de 2024. “Esse aporte nos permite acelerar nosso desenvolvimento e expandir nossa capacidade de transformar a maneira como a compra de mídia é percebida e executada”, diz Leonardo Lins, diretor da Nemu.

O fundo mexicano tem participação no supermercado digital Justo e na Tul, marketplace de material de construção. Para 2024, A H20 Capital deve promover novas rodadas de investimento em empresas brasileiras.