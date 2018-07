A nova função ‘antivício’ do Instagram e do Facebook

O Facebook e Instagram estão testando um recurso para que as pessoas consigam controlar as notificações dos aplicativos. O botão “Não perturbe” será similar ao recurso presente no sistema operacional Android – com ele, os usuários podem desativar as notificações que recebem.

A atualização foi identificada pelo consultor digital Matt Navarra, e pelo site WABetaIndo, que analisa versões de aplicativos do Android que ainda não foram lançadas.

Instagram will soon have a 'Do Not Disturb' option for push notifications Image: @WABetaInfo pic.twitter.com/6ii8vkWKxl — Matt Navarra (@MattNavarra) June 28, 2018

It appears as an option in a few places on Facebook pic.twitter.com/15eY1fuB1g — Matt Navarra (@MattNavarra) July 1, 2018

Nesta semana, o Instagram ganhou uma ferramenta para regular o uso do aplicativo. Agora, a plataforma avisa ao usuário quando ele viu todo o feed. A mensagem diz: “Isso é tudo. Você viu todas as suas novas publicações dos últimos dois dias”.

Os recursos fazem parte de um movimento das grandes empresas de tecnologia para tentar melhorar sua imagem pública por meio de ações contra o vício em dispositivos móveis. Em junho, a Apple anunciou novos aplicativos para reduzir o uso de smartphones pelos usuários – eles serão disponibilizados com o iOS 12, a partir de setembro deste ano.

O tema tem ganhado força no debate público e já se tornou uma expressão na língua inglesa: “fomo”, acrônimo para fear of missing out, ou “medo de ficar de fora”. Várias pesquisas sugerem que o uso intensivo de celular e redes sociais está ligado à ansiedade, ao estresse e a transtornos psicológicos.

Em estudo publicado em 2017, o Instagram foi apontado pelo Royal Society for Public Health como a mais prejudicial à saúde mental dos jovens, seguida do Snapchat, do Facebook, do Twitter e do YouTube. Cerca de 70% dos entrevistados apoiaram que as redes sociais implantassem avisos de uso excessivo para os usuários.