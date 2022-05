A nova aposta da Netflix para driblar a perda de assinantes

Na terça-feira, 24, a Netflix anunciou o lançamento de três novos jogos para versão mobile, compatíveis para Android e iOS. Um quarto lançamento também é esperado para o próximo dia 31. A gigante do streaming vem apostando no mercado de games desde do ano passado, na tentativa de atrair novos consumidores ou conter os atuais, especialmente no contexto de perdas de assinantes e queda nas ações.

A divulgação do balanço trimestral da empresa indicou o primeiro déficit em uma década, com perda de 200 mil assinantes, nos números aproximados. Parte da redução foi em função do encerramento do streaming na Rússia, movimento de diversas multinacionais; um outro impacto, significativo, foi o forte aumento da concorrência com novos serviços de streaming no audiovisual. O preço de uma ação da Netflix, hoje, está variando entre 177.17 a 184.00 dólares, segundo o serviço de análise financeira da rede Market Watch. Comparativamente, no começo do ano, o valor por ação era de aproximadamente 600 dólares.

No Brasil, a Netflix lançou o serviço de jogos no começo de novembro do ano passado, como acesso exclusivo para os assinantes. Os novos – Dragon Up, Moonlighter e Townsmen – lançados ontem, somam um catálogo com mais de 20 games , incluindo originais e adaptados. Um outro título, Exploding Kittens, está com lançamento previsto para a próxima semana. A empresa já manifestou o interesse em criar um catálogo de jogos diversificado, “desde jogos casuais que podem ser jogados rapidamente, até experiências imersivas que lhes permitam explorar as suas histórias favoritas”, diz em comunicado.