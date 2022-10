A multa milionária de Kim Kardashian por propaganda irregular de criptos

A mega influencer Kim Kardashian aceitou pagar 1,3 milhão de dólares para liquidar as acusações da Securities and Exchange Commission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, por ter feito uma postagem em sua rede social na qual divulgava um token de um criptoativo sem mostrar que havia sido paga para fazer a publicidade, ou seja, na prática ela não colocou a conhecida hashtag #publi usada nas redes sociais.

De acordo com a SEC, Kardashian, que tem 331 milhões de seguidores no Instagram, recebeu 250 mil dólares para divulgar o token EMAX, da EthereumMax. A postagem continha um link para o site da Ethereum Max com instruções sobre como comprar os tokens. Ela não confirmou nem negou a postagem, mas concordou em pagar cerca de 260 mil dólares pelo reembolso do que recebeu com a publicidade e 1 milhão de dólares de juros e multa. Além disso, concordou em não promover criptoativos por três anos.

“O caso de Kardashian também serve como um lembrete para celebridades e outros que a lei exige que eles divulguem ao público quando e quanto são pagos para promover o investimento em títulos”, disse Gary Gensler, presidente da SEC, em nota. “Os investidores têm o direito de saber se a publicidade de um título é imparcial, e a Sra. Kardashian não divulgou essa informação”, disse Gurbir S. Grewal, diretor da divisão de Execução da SEC.

A influencer é mais uma das celebridades que entrou na lista de multas da autoridade monetária. Em 2018, o pugilista Floyd Mayweater, que tem 28 milhões de seguidores no Instagram, e o produtor musical DJ Khaled, foram multados por promoverem ofertas iniciais de criptomoedas sem mostrarem que estavam sendo pagos por isso.