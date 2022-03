A desistência de Luciano Hang em disputar as eleições de 2022

Depois de muito mistério, o empresário catarinense Luciano Hang anunciou nesta quarta-feira, 30, seu destino nas eleições de 2022.Especulado como candidato ao Senado e até mesmo para o governo de Santa Catarina para engrossar o coro do Bolsonarismo, ele afirmou em uma live em suas redes sociais que não irá se candidatar.

“Meu partido é o Brasil. Continuarei trabalhando para mudar o Brasil, mas não serei político. Tenho certeza que as pessoas vão me entender”, afirmou durante a transmissão.

Hang havia marcado uma entrevista coletiva há duas semanas para anunciar sua entrada na carreira política, e era dado praticamente como certa sua filiação ao PL e a disputa para o Senado, mas adiou a decisão após conversar com políticos e partidos por um projeto maior para Santa Catarina e para o país. Mas, o desfecho foi diferente da expectativa.

Segundo o empresário, a decisão de não disputar as eleições foi tomada pensando em sua família e nos 22 mil funcionários da rede de lojas Havan, que teve faturamento bilionário no ano passado. De acordo com Hang, um mal súbito que um de seus filhos sofreu durante uma viagem de férias à Itália o fez repensar a decisão.

Autodenominado como um “ativista político”, Hang disse a seus seguidores que continuará nesta posição. Citando Bolsonaro e Olavo de Carvalho, ele afirmou que irá se engajar na campanha de reeleição do presidente e a eleição de candidatos do campo conservador.