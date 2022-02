O lucro bilionário da Havan e o plano para superar esse recorde em 2022

A rede de lojas de departamentos Havan, sediada em Santa Catarina, divulgou nesta terça-feira, 15, que obteve um faturamento recorde em 2021. Nem mesmo a crise de imagem envolvendo o depoimento de seu fundador, o empresário Luciano Hang, na CPI da Covid, em setembro, foi capaz de arrefecer o crescimento do grupo.

No ano, as vendas da companhia geraram 13 bilhões de reais de faturamento, um crescimento de 24% frente a 2020. O lucro líquido da companhia, por sua vez, somou 1,3 bilhão de reais, em linha com os resultados obtidos um ano antes. Para 2022, o grupo varejista prevê um faturamento de 16 bilhões de reais.

Em 2021, a varejista inaugurou 15 novas megalojas, chegando a um total de 168 unidades presentes em 21 estados e no Distrito Federal. A empresa divulga que, com as novas operações, também foram criados cerca de 3 mil postos de trabalho. Hoje, a companhia conta com 22 mil colaboradores diretos e 130 mil indiretos. Para 2022, estão previstas oito inaugurações. Dentre os estados que vão receber esses investimentos estão Alagoas, Amazonas e o Rio Grande do Norte.

Como parte da estratégia de expansão multicanal da empresa, a Havan também concluiu as obras que ampliaram em 50% a estrutura de seu centro de distribuição, localizado em Barra Velha (SC), que passou a contar com mais de 200 mil metros quadrados de área construída. Além disso, a empresa informou que finalizou a implantação do Sistema de Armazenamento Automatizado Autoportante, que se trata de uma estrutura logística desenvolvida para a empresa, com investimento de 100 milhões de reais. Fora sua operação no varejo, o grupo Havan é composto por fundos de investimentos, uma operação no ramo imobiliário, postos de gasolina e pequenas centrais hidrelétricas. São motivos de sobra para o empresário bolsonarista estar sorrindo.