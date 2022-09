A decisão da Opep+ que mexe com o preço do petróleo

Em meio às incertezas sobre a recessão global e a crise de energia na Europa, nos Estados Unidos e na China, o preço do petróleo no mercado internacional subiu após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus 10 aliados, incluindo a Rússia, anunciar que cortará a produção em 100 mil barris por dia a partir de outubro. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta segunda-feira, 5.

Esse é o primeiro corte do grupo em aproximadamente um ano e meio. A decisão ocorreu em um momento em que a commoditie caía no mercado internacional. Na semana passada, o petróleo tipo Brent encerrou em 93,02 dólares o barril na sexta-feira, 3, muito abaixo do valor de 122 dólares o barril que era negociado no final de maio.

A queda do preço da commoditie decorre da desaceleração da economia mundial diante da alta de juros nos Estados Unidos e na Europa, mas os cortes da Opep+ podem reverter essa tendência. “Um corte na produção não os tornará amigos em um momento em que o mundo já está enfrentando uma crise de custo de vida e o grupo não conseguiu acompanhar a demanda este ano”, diz Craig Erlam, analista de mercado da Oanda.

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia gera ainda mais incertezas sobre o fornecimento de petróleo. No final da manhã, o barril era negociado a 96,99 dólares, alta de 4,2% em relação ao fechamento anterior. As altas foram suavizadas no período da tarde, quando o BRENT era negociado a 95,19 dólares, alta de 2,3%.