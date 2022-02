A crise de segurança que fez com que o abacate sumisse nos EUA

Uma ameaça de morte a um inspetor de segurança americano que estava vistoriando as plantações de abacate (avocado) em Michoacán, no México, está gerando uma crise de desabastecimento da fruta em solo americano. Os Estados Unidos suspenderam todas as importações de abacate do México, e os reflexos já começam a se propagar pelo mercado, para desespero dos americanos que apreciam o avocado, ingrediente principal da Guacamole e estrela da culinária tex-mex.

Os Estados Unidos confirmaram a suspensão temporária na última sexta-feira, 11, véspera do Super Bowl, famoso campeonato de futebol americano. A decisão não afetou o fornecimento para o evento, considerado de extrema importância para as vendas dos produtores mexicanos devido ao alto consumo de guacamole. Essa não é a primeira que um inspetor de segurança é ameaçado. Em 2019, uma situação semelhante levou os EUA a emitirem um alerta de revogar os privilégios exportadores do México. Mais de 90% dos abacates consumidos no país são provenientes do México, que exporta mais de 80% sua produção de abacates para os americanos. Apesar da importância econômica para os dois países, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) alertou que a “suspensão permanecerá em vigor pelo tempo necessário”.

Com a oferta restrita nas prateleiras, o preço da fruta já está 40% mais caro, registrando um preço médio de 1,36 dólares a unidade. O preço da caixa também subiu de 20 dólares para 26,23 dólares. Além de afetar o bolso dos consumidores que já convivem com uma inflação recorde nos Estados Unidos, no patamar de 7%, também pode começar a afetar a lucratividade de restaurantes altamente dependentes da fruta. “Os abacates respondem por 5% a 10% do custo das mercadorias vendidas da Chipotle (NYSE) e cerca de 2% do El Pollo Loco (Nasdaq), estima o analista da Truist Jake Bartlett, no relatório da matinal da Seeking Alpha, serviço de conteúdo para o mercado financeiro.

O estado de Michoacán, no México, é o único autorizado a exportar abacates para o mercado americano, mas as plantações passaram a ser as novas vítimas dos carteis de drogas. Após a suspensão, a popularidade do presidente Andrés Manuel López Obrador, ficou abalada e sofreu uma queda na pesquisa de opinião publicada no domingo, 13, dois dias após o ocorrido. A pesquisa registrou taxa de aprovação de 61,2%, 0.6 pontos percentuais menor do que no sábado e 1.5 pontos menor que a pesquisa do domingo da semana anterior.