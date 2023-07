A aguardada decisão do Fed pode elevar juros os EUA às máximas

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), do Federal Reserve, anuncia hoje sua decisão para a taxa de juros da economia americana, atraindo a atenção de investidores e agentes econômicos de todo mundo. A expectativa é uma retomada no ritmo do aperto monetário, depois da pausa na reunião de junho.

O novo aumento deve elevar as taxas ao nível mais alto em 22 anos, e o comunicado do comitê é aguardado para alinhar expectativas sobre um movimento adicional no final do ano. A expectativa é de um aumento de 0,25 ponto, elevando a faixa dos juros de 5,25% a 5,5% — segundo expectativa de 98,6% do mercado.

Os investidores estarão atentos às pistas de Jerome Powell, presidente do Fed, sobre como o banco central está determinado a aumentar novamente em 2023. Com as pressões inflacionárias diminuindo no mês passado, os investidores veem a decisão de quarta-feira como quase certa, mas não esperam aumentos adicionais, enquanto o Fomc, no relatório de junho, posicionou sobre o aumento agora e também ao fim do ano.

A elevação agora após a pausa de junho teria como objetivo justamente desacelerar o ritmo do aperto, a medida que o Fed a inflação de longo prazo a caminho da meta de 2%. Atualmente, A inflação anual segue acima de 2%, embora tenha caído de 4% para 3% no acumulado de 12 meses, um declínio considerável do pico de mais de 9% em junho de 2022. “O mercado passou a precificar que o atual ciclo deve ser encerrado com uma alta residual de 0,25 ponto percentual de modo que, a taxa de juros nos EUA deverá atingir entre 5,25% e 5,50% ao final de 2023, permanecendo neste patamar por um período prolongado, até que a taxa de inflação alcance a meta de 2,0%”, diz o coordenador econômico da Genial Investimentos, Yihao Lin, cresceram as especulações sobre o término do ciclo de elevação das taxas de juros na reunião desta semana.

