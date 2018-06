Odebrecht negocia venda de participação da Braskem para holandesa

A Petrobras foi informada de tratativas entre Odebrecht e a holandesa LyondellBasell envolvendo a venda de fatia da empreiteira na Braskem. A Odebrecht negocia a totalidade de sua participação na empresa de petroquímicos, que também tem a Petrobras como acionista. As informações foram divulgados em fato relevante nesta sexta-feira.

A Odebrecht tem 38,3% da Braskem, ou 50,1% do capital com direito a votos, enquanto a Petrobras tem uma participação total de 36,1%, ou 47% das ações com direito a voto, segundo informações do site da companhia.

A Petrobras disse que foi informada pela Odebrecht de que “as negociações encontram-se em estágio preliminar” e de que foi concedida exclusividade à companhia, além de ter sido selado um acordo de confidencialidade sobre o negócio.

“Adicionalmente, foi informado que a transação ainda está sujeita, dentre outras condições, à conclusão de due diligence, negociações dos contratos definitivos e obtenções das aprovações necessárias, não havendo ainda qualquer obrigação vinculante entre as partes para a efetiva conclusão da negociação”, adicionou a petroleira.

As ações da Braskem indicavam alta de mais de 15% no leilão de abertura na bolsa paulista, enquanto nos Estados Unidos os recibos de ações da petroquímica brasileira subiam mais de 16% no pré-mercado.