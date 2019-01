15 acertadores já resgataram o prêmio da Mega da Virada

Já tem milionário com a bolada da Mega da Virada no bolso. De acordo com a Caixa Econômica Federal, nove ganhadores de apostas e donos de cotas de seis bolões foram buscar o dinheiro até a manhã desta quinta-feira, 3.

Ao todo, 52 apostas acertaram os seis números do concurso especial de fim de ano, acumulado em 302,5 milhões de reais. Com isso, cada jogo vencedor tem direito a 5.818.007,36 reais.

As apostas feitas em Valença (BA), São Luis (MA), São Sebastião do Paraíso (MG), Belo Horizonte (MG), Coxim (MS), Lagoa do Itaenga (PE), Rio de Janeiro (RJ), Praia Grande (SP) e Adamantina (SP) foram resgatadas.

Dos bolões, 47 pessoas já pegaram o dinheiro: dez ganhadores em Salvador (BA), oito de Campo Mourão (PR), sete de Blumenau (SC), sete do Guarujá (SP) e 15 de dois jogos feitos em São Paulo (SP).

No caso dos seis bolões premiados, o dinheiro é dividido pelo número de cotas vendidas. As dezenas sorteadas foram: 05-10-12-18-25-33.

Os ganhadores das 37 apostas e 61 cotas de bolão que ainda estão pendentes de resgate devem ficar atento aos prazos. O dinheiro fica disponível por 90 dias.

A contagem do prazo começa no dia seguinte após o sorteio, em 1º de janeiro, e acaba em 30 de março. Após este período, o apostador não tem mais direito ao prêmio. O saque pode ser feito em qualquer agência da Caixa. É preciso levar um documento com foto, como o RG e, claro, o bilhete premiado.

O próximo sorteiro da Mega-Sena acontece no sábado e deve pagar 4 milhões de reais.