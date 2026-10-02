Os melhores Bares de Brasília em 2026 de acordo com VEJA COMER & BEBER
Conheça os lugares premiados nas categorias Bar de Cervejas, de Drinques e de Vinhos, o Melhor Boteco e o Melhor Asiático
Beber e petiscar fora de casa em Brasília é descobrir que há endereços interessantes da Asa Norte à Asa Sul, sem esquecer os arredores, dos lugares mais arrumadinhos aos mais desencanados.
Tem espaço para todo tipo de copo e de garfo. Ou de hashi. Os sabores do Extremo Oriente ganharam destaque na boemia da capital federal, como mostra a criação do prêmio de Bar Asiático, uma categoria que já reúne representantes de diferentes estilos e que, nesta edição, ficou com o novíssimo Yatai Yoru.
Confira este e outros premiados a seguir. Bons brindes.
OS MELHORES BARES - 2026/2027
Bar de Cervejas
Bar de Drinques
Bar de Vinhos
VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.