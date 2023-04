A ‘ligação’ entre o Nubank e Fernando Collor

Clientes do banco digital Nunank acordaram nesta quarta-feira, 26, revoltados com a empresa. Ao acessarem o aplicativo roxinho se depararam com a conta totalmente zerada. Ironicamente, a fatura do cartão continua aparecendo normalmente. A crise com a companhia virou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Em tom bem humorado, usuários dizem que Fernando Collor de Melo é o verdadeiro dono do Nubank. O ex-presidente ficou conhecido por confiscar a conta corrente, aplicações e poupança dos brasileiros em 1990 por um ano e meio.

“Até semana que vem descobrem que o principal acionista é o Collor”, brincou um usuário. “O Collor da nova geração”, disse outro.

A VEJA, o Nubank comunicou que “o aplicativo passou por uma instabilidade momentânea, o que fez com que parte dos clientes não conseguisse visualizar seu saldo”. Segundo a empresa, o problema já foi resolvido.

