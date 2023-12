O que vai acontecer com agências bancárias, segundo head do Bradesco

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Formado em estatística pela Universidade de Brasília, com MBA em Finanças pela FIA/USP e no IESE, Fernando Freitas, 42 anos, é hoje head de inovação do Bradesco, que tem como foco ampliar a inovação na organização. Ele conversou com a coluna sobre as transformações recentes ocasionadas pela tecnologia na área de finanças.

O que as parcerias com startups agregam na prática para o banco? Por meio delas, temos acesso a diversas startups que já possuem soluções testadas, em fase de tração e relacionadas a Algoritmos e Big Data, Blockchain, Computação Imersiva, ESG, Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Open APIs e Plataformas Digitais e Open Data. Com isso, o banco organiza seus projetos de inovação.

Como o Bradesco tem feito essas parcerias? O setor financeiro é considerado um dos principais consumidores da inovação aberta e o Bradesco já aposta nesse caminho há anos. O banco estruturou o inovabra, um ecossistema que fomenta inovação dentro e fora da organização por meio do trabalho colaborativo que conecta diversos públicos como funcionários, clientes, empresas, startups, parceiros, investidores e mentores. Hoje contamos com cerca de 200 startups e 50 corporações, além de 8 hubs parceiros que agregam cerca de 1.500 startups ao ecossistema.

Qual é o valor de investimento em startups? O banco conta com um fundo de capital proprietário, o inovabra ventures, que efetua investimentos estratégicos em startups que possam contribuir com os negócios ou clientes da instituição. O fundo já investiu mais de 1 bilhão de reais em 20 startups.

E como elas afetam a estrutura que existe hoje? As agências digitais têm se tornado cada vez mais uma realidade no Brasil e as agências físicas têm diminuído. O Bradesco tem uma história de relacionamento de longo prazo com seus clientes. À medida que a dinâmica do setor bancário evolui, percebemos um aumento nas expectativas dos clientes, que desejam cada vez mais jornadas fluídas de suas vidas financeiras. Atualmente, mais de 90% das transações com nossos clientes ocorrem de maneira digital, refletindo a transição para uma experiência bancária mais ágil.

O que representam as agências físicas nessa transição tecnológica? Hoje, enxergamos as agências como mais do que pontos de contato transacional, são espaços estratégicos que desempenham papel na oferta de serviços personalizados. O Bradesco está alinhando suas agências para se tornarem ambientes menos transacionais e mais consultivos. Nossa visão é transformá-las em centros de expertise, oferecendo conteúdo e conselhos especializados para atender às necessidades individuais de acordo com seu perfil.