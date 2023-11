O feito inédito de ‘Terra e Paixão’ com faturamento na TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pela primeira vez, a novela das 21h da TV Globo, um dos produtos de maior destaque da emissora, ganhou dois patrocinadores fixos: o banco Itaú e a marca de carros elétricos BYD. A empresa de automóveis pagou cerca de 309,1 milhões de reais pelo acordo para a emissora. Somando-se ao valor do contrato com o banco, que existe desde outubro, a arrecadação da emissora no horário será de 618,2 milhões de reais.

A vinheta do novo patrocinador já apareceu na exibição do capítulo de quarta-feira, 1, em Terra e Paixão. O acordo com a marca de carros elétricos ainda prevê ações de conteúdo dentro das próximas novelas da faixa, como o remake de Renascer, com estreia prevista para o final de janeiro de 2024.