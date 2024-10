Diretora do Instituto CCR busca inspirações na Colômbia para o Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vanessa Vieira, diretora de comunicação do Instituto CCR, que completa 10 anos em 2024, falou com a coluna GENTE, durante a Flip em Paraty, Rio de Janeiro. A empresa, referência em infraestrutura de mobilidade no Brasil, é uma das apoiadoras da festa literária. “Somos um dos maiores apoiadores de festivais literários no país. Apoiamos a Flipelo, a feira do livro em São Paulo, a Bienal do Livro. No caso da Flip nós somos parceiros oficiais de mobilidade do evento, proporcionando o transporte por meio de barcas e vans das populações de comunidades ao redor de Paraty. Convidados indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas. Esse ano também de forma pioneira começamos uma ação de coleta seletiva, com um veículo elétrico, em parceria com a associação de catadores e catadoras de resíduos. Já foram coletados 600 kg de materiais recicláveis das ruas”.

Sobre os futuros investimentos do instituto, Vanessa ressalta o novo pilar de atuação do grupo: mobilidade e cidade sustentável, ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) 11 do Pacto Global da ONU. “Foram 60 milhões de reias investidos nesse ano pelo Instituto CCR e até 2035 a gente assumiu o compromisso de investir 750 milhões de reais em ações de impacto social no Brasil. Com foco maior naqueles locais onde a gente está presente, onde a gente tem operações, São Paulo, Rio, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mobilidade e cidade sustentável é um pilar novo de atuação que a gente assumiu a partir desse ano. Ele visa a transformar as cidades mais resilientes, nesse contexto de mudanças climáticas, mas também preparar a população para desfrutar da cidade num ambiente mais conectado, mais marcado pela cultura, pela educação. E isso envolve desde ações voltadas diretamente ao meio ambiente, como promover um transporte sustentável, mas também investir na promoção da mobilidade social por meio do acesso à educação e cultura. Uma coisa bem interessante para compartilhar, a gente acabou de voltar de uma missão, em Medellín, na Colômbia, que é uma grande case de uma cidade que investiu nessa linha de mobilidade e cidade sustentáveis, numa cidade que foi muito marcada pela violência urbana. A gente foi beber nessa fonte para mapear novos projetos e novas ações pelos quais a gente possa ajudar a repetir isso aqui. Porque Medellín performou muito bem, tanto nessa frente da melhora da qualidade de vida da população, por meio do acesso à educação e a cultura, mas também pela implantação de corredores verdes, e ações que ajudaram inclusive a diminuir a temperatura no ambiente urbano”.

