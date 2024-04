Sertanejo Luciano coloca à venda sua mansão por 50 milhões de reais

Depois da catastrófica passagem de Wanessa Camargo pelo reality show BBB (ela acabou sendo expulsa do programa da Rede Globo, após ser acusada de agressão contra um integrante da casa) a família da cantora, que é filha do sertanejo Zezé de Camargo, voltou a ser notícia nos últimos dias, mas por uma razão bem diferente. Luciano, irmão de Zezé, com quem faz dupla há mais de 25 anos, divulgou que está vendendo a sua mansão em São Paulo. Na verdade, mais que uma mansão, o endereço mais se parece com um castelo, como ele gosta de chamar a casa em um condomínio fechado na região de Alphaville, destino de muitos ricos e famosos.

A mansão de quase 3000 metros quadrados de terreno está à venda por R$ 50 milhões. O projeto do imóvel foi todo concebido pela esposa do cantor, a arquiteta Flavia Camargo, que não economizou nos detalhes. Além da piscina, do lado de fora conta com lago artificial, academia, sauna e uma quadra de tênis. Na entrada da mansão há um lustre gigantesco de cristais avaliado em R$ 200 mil, que deve ficar no imóvel quando ele for vendido. A residência conta ainda com seis suítes, sala de cinema, uma banheira de hidromassagem com vista para o jardim e um elevador panorâmico.

A razão da venda não foi informada. Talvez a família queira se mudar definitivamente para a cidade de Orlando, onde os Camargo têm uma casa. Considerando-se as peculiaridades do endereço de Alphaville e o valor alto da propriedade, a venda deve demorar a acontecer. Apesar de o mercado imobiliário da região para imóveis de altíssimo padrão sempre se manter aquecido, as comercializações em cifras tão altas levam tempo para serem finalizadas.

Para quem ficou interessado em comprar a casa do filho de Francisco, além de desembolsar os R$ 50 milhões, a pessoa precisa se organizar para mensalmente pagar um condomínio de R$ 5 mil e um IPTU de R$ 3,5 mil.

Como canta a dupla Zezé de Camargo e Luciano em um de seus maiores sucessos, é o amor, e somente ele, que pode fazer um novo proprietário se apaixonar por esse castelo e relevar um investimento tão alto.