Quanto custa morar em uma casa que pertenceu a uma celebridade

É irresistível o fetiche de conhecer o ambiente em que viveram algumas celebridades. Por isso, algumas residências de artistas do passado foram transformadas em museus, a exemplo da casa dos escritores Jorge Amado e Zelia Gattai, em Salvador, Bahia, que hoje recebe visitantes passeando pelos seus cômodos e jardins ou a famosa casa de Elvis Presley, a célebre Graceland, em Memphis nos Estados Unidos, visitada por cerca de 600 mil pessoas por ano. Para quem não se satisfaz com um tour de algumas horas, há agora a possibilidade de se sentir famoso ao menos por um final de semana. O mercado de locação de endereços estrelados não para de apresentar novidades.

No Brasil, a casa de quatro quartos de Elis Regina no bairro de São Conrado no Rio de Janeiro, por exemplo, pode ser alugada por uma diária de R$ 3.400,00. Apesar do imóvel ter sido reformado algumas vezes, continua sendo muito especial imaginar que foi ali o casamento da cantora com Ronaldo Bôscoli e que aquela vista deslumbrante da praia é a mesma contemplada por

uma das maiores intérpretes que o Brasil já teve.

Nos Estados Unidos, o mercado é ainda maior. Que tal passar algumas noites no mesmo ambiente que, no passado, foi endereço do maior cantor de todos os tempos? A casa de Frank Sinatra em Palm Springs, Califórnia, foi construída em 1947 e guarda um acervo importante de sua carreira, como seu estúdio de gravação. Para curtir uma noite no lugar, o fã interessado vai ter que desembolsar por volta de 3700 dólares.

Muitos famosos vivos e atuantes em suas carreiras deixaram seus imóveis à disposição para locação. Em geral são propriedades usadas durante as suas férias que viraram uma fonte de renda extra quando não estão sendo usadas por seus donos. Uma das casas que podem ser encontradas para aluguel é a do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Na verdade não é uma casa, mas um rancho na montanha. Localizado na serra fluminense, a cerca de duas horas do Rio de Janeiro, o rancho possui seis suítes, piscina, academia e muito verde. Um período de dez dias durante o réveillon não sai por menos de R$

25 mil.

Nessa pegada mais campestre, uma outra opção é alugar a extravagante fazenda de Lenny Kravitz. O cantor comprou a propriedade na região serrana Duas Barras, no Rio de Janeiro, e quase não usou o espaço. Além de campo de futebol e heliponto, a fazenda conta com muita obra de arte e muito espaço para passeios a cavalo. A diária para aproveitar esse espaço varia de 18 mil a 25 mil reais, a depender da temporada.

Quem também está alugando sua icônica moradia é o cantor Alceu Valença. Ano passado, o compositor de músicas como Anunciação e Morena Tropicana anunciou que seu sobrado histórico em Olinda, Pernambuco, estaria disponível para aluguel de temporada. Para curtir esse ambiente tão especial, a diária gira em torno de R$ 700,00.

E as famílias que pretendem viajar para Orlando, Estados Unidos, podem ter opção de se hospedarem na casa da cantora Simone Mendes que, de tanto fazer essa trajeto, resolveu comprar e equipar uma mansão perto dos parques que deixa a disposição para locação. A casa se tornou moradia de outros amigos famosos e influenciadores que passaram pela cidade e aproveitaram para divulgar o imóvel durante suas estadias. A mansão é toda decorada com os principais personagens dos estúdios Disney e Universal, tem dez quartos e a diária varia de 2 mil a 6 mil reais.

Sim, a fama tem um preço.