Otavio Zarvos, da Idea!Zarvos, e o sucesso dos “prédios desejáveis”

A incorporadora Idea!Zarvos destacou-se no disputado mercado imobiliário paulistano lançando projetos ousados e autorais, assinados por arquitetos estrelados como Isay Weinfeld. Por esse motivo, Otavio Zarvos, sócio e fundador da companhia, virou uma figura singular nesse ramo. Administrador de empresas apaixonado por arquitetura e design, além de conhecedor dos códigos próprios de seu público, ele criou uma marca que é sinônimo de vanguarda e de modernidade. Seu objetivo é, cada vez mais, deixar uma história de pioneirismo, seja em seus projetos ou no modo como administra sua empresa. Para a entrevista a seguir, fui recebida na Galeria Idea!Zarvos, espaço onde estão reunidos todos os apartamentos decorados à venda atualmente. Na conversa, Otavio Zarvos relembrou sua trajetória, falou de alguns desafios enfrentados pelas escolhas que decidiu fazer ao longo desses 15 anos de empresa e comentou da atual situação do mercado.

Qual a sua visão do mercado hoje com essa taxa de juros e Selic altas?

A Idea!Zarvos trabalha um nicho específico, que é um tripé de imóveis mais caros, bairros mais nobres e projeto com mais status. Assim, nosso público é formado por pessoas com maior poder aquisitivo. Esse público sofre menos com as inconstâncias da economia. As vendas estão mais devagar, mas constantes, e os produtos performando bem. Vejo que, apesar da apreensão inicial, o Brasil está com uma agenda econômica positiva, o que traz esperança de que o cenário melhore mais com a redução das taxas. Vivemos em um mercado cíclico, uma hora está mais aquecido, outra não. O importante é continuar trabalhando.

Quais as metas de venda que foram desenhadas para este ano?

A Idea!Zarvos trabalha em dois mercados: no desenvolvimento de empreendimentos comerciais voltado apenas para locação, que é 60% do nosso negócio, e na venda de projetos residenciais que desenvolvemos, representando a outra fatia da empresa. A meta desse braço residencial é de 600 milhões de reais em unidades vendidas para 2023. Estamos caminhando bem. A parte da empresa voltada para as locações das unidades comerciais é medida pela sua vacância, que sofreu um pouco na época da pandemia, obviamente, chegando a 25% das unidades vagas. Hoje, esse número está em uns 10% e deve diminuir, já que o mundo corporativo vem fortalecendo o trabalho presencial.

Não tem como fugir da pergunta sobre suas impressões acerca da recém aprovada revisão do Plano Diretor da cidade de São Paulo.

O Plano Diretor poderia ter corrigido a questão de vaga de garagem e da super produção de estúdios, dois grandes problemas no mercado, com forte impacto para a cidade de São Paulo. De qualquer forma, as sugestões de mudança de urbanismo devem andar juntas com outras alterações para descentralizar mais a cidade. Os investimentos são feitos nas regiões que já têm mais infraestrutura e isso acaba aumentando as diferenças sociais, já que as empresas e as pessoas querem estar nos lugares mais equipados, com mais oferta de trabalho, saúde e educação. O ideal seria que outras regiões recebessem mais incentivos para que as empresas mudassem a rota de seus investimentos e, assim, a economia girasse em uma extensão maior da cidade e não ficasse tão centralizada nesses pólos, como é hoje.

A Idea!Zarvos é conhecida por seus projetos de arquitetura diferenciados. Isso foi uma diretriz da empresa ou acabou acontecendo naturalmente?

Não existiu um planejamento estruturado da empresa, pois quando comecei éramos apenas eu, uma secretária e uma pessoa que cuidava do administrativo, ou seja, não tinha espaço para se fazer um planejamento mais adequado. Com um tamanho pequeno e pouco investimento, não é possível apenas trabalhar com ideia e ideologia, o que tinha mesmo era minha experiência de vida, meu olhar. Meu pai me deu uma educação excelente e aprendi a apreciar e entender sobre design, arte e arquitetura, então, pra mim, não tinha como ser diferente de apostar em uma arquitetura autoral e na valorização dos detalhes de um bom projeto. Não iria fazer um empreendimento em que eu não acreditasse e não visse valor. E acabou sendo uma aposta certa.

Foi um desafio se manter nesse propósito de arquitetura autoral e de valorização do design?

A arquitetura autoral, além de organizar os espaços, promove emoção para quem olha o prédio e muda o entorno em que ele está inserido. O design, que está presente em vários mercados, torna o projeto perene e valorizado. Nunca é fácil inovar, mas como éramos uma empresa bem pequena, iniciamos em uma escala menor. A companhia foi fazendo os prédios, tendo o feedback dos arquitetos e acabou conquistando a todos: o público e os profissionais. Hoje temos certo que nosso propósito é estar sempre inovando e, para isso, somos exigentes com nossos parceiros. Pode parecer difícil desenvolver um projeto nosso, mas quando se produz para a Idea!Zarvos, o profissional eleva o trabalho para outro nível, já que a marca chancela qualidade. Um bom arquiteto também precisa de um bom cliente.

Os clientes reconhecem esse selo de inovação dos projetos da Idea!Zarvos? Existe uma carteira fiel de compradores que sabem que, não importa qual o empreendimento, se tiver a marca de vocês, vão investir?

Acho que sim. Já imprimimos isso em nossa marca e temos uma carteira fiel de clientes. Nosso trabalho de vendas sempre foi com o departamento interno, que o mercado chama de “house”. Cerca de 80% das nossas vendas são feitas por nossa equipe de corretores, o que cria, de forma natural, uma relação com os clientes. Para que o corretor venda um apartamento da Ideia!Zarvos precisa que tenha um entendimento que vai além do empreendimento. Precisa conhecer marcas de luxo, dos diferenciais na escolha por uma marca que vai além do valor do metro quadrado, precisa ter um treinamento para atender um público de alto padrão. Uma mudança que fizemos recentemente, nesse último trimestre foi uma parceria com quatro pequenas imobiliárias de São Paulo. Com o objetivo de apresentar para a nossa equipe novas formas de trabalhar e vender, fizemos uma espécie de exclusividade de mão dupla com esse grupo de imobiliárias, onde apenas elas podem vender os empreendimentos da Idea!Zarvos, além dos nossos corretores, desde que também não vendam empreendimentos de outras incorporadoras. Com essa ampliação da força de venda, acredito que vai haver uma boa troca de experiências e uma melhor eficiência para a operação.

A Ideia!Zarvos é uma empresa voltada para o marketing?

Mais ou menos. As pessoas pensam que temos um departamento de marketing enorme, mas não. As ações da empresa são voltadas principalmente para o design do produto. O objetivo é tornar os prédios desejáveis e materializar um sonho, é como reconhecer o valor de um Rolex, que é muito mais que um relógio, é uma peça atemporal, de um valor que vai além do preço. Com o lançamento de um prédio de design único e assinado, o marketing acaba nascendo naturalmente, acabamos tendo pouco investimento tradicional nesse sentido.

Foi assim que surgiu a Galeria Idea!Zarvos?

A Galeria Idea!Zarvos, inaugurada em maio do ano passado, é um espaço onde reunimos as maquetes dos nossos projetos desenvolvidos e onde estão localizados todos os apartamentos decorados dos empreendimentos que estão à venda atualmente. É uma ação institucional da empresa. Quando a pessoa entra nesse espaço, entende os valores da empresa, a ligação que temos com a excelência aos pequenos detalhes, conhece nossa história através dos projetos realizados e se conecta com uma atmosfera diferente e moderna, como é a Idea!Zarvos. Recebemos aproximadamente 500 pessoas por mês que vêm aqui não apenas para conhecer os apartamentos com olhar de compra, mas para passear, ter a chance de conhecer um projeto de um arquiteto em especial, por exemplo. Caso queira informações mais detalhadas, temos corretores à disposição para atender o visitante. O espaço também é palco de uma programação artística, como exposições de fotografia e shows, que pode ser conferida no site da incorporadora.

