O mercado imobiliário agora corre atrás dos gostos e desejos da Geração Z

Quem nasceu entre os anos de 1995 a 2019 faz parte da chamada Geração Z. Pare desse grupo já está entre 25 e 30 anos de idade e são os consumidores que devem ditar as regras de consumo daqui para frente. Por isso, as empresas de diversos setores precisam estar atentas aos sonhos e desejos dessa turma, que mudam constantemente.

Segundo uma pesquisa realizada em 2020 no World Retail Congress (Congresso Mundial do Varejo), quem nasceu a partir de 1995 costuma ser pragmático, conectado, capacitado e engajado. O foco inicial dessa geração que já nasceu conectada, em um ambiente super digital e tecnológico, era o universo on-line e as experiências personalizadas eram as ferramentas mais utilizadas pelas marcas para se conectar a esses consumidores. Porém, em pouco tempo, a experiência deixou de ser o maior apelo para os jovens da geração Z, que começaram a valorizar muito mais as pautas ligadas a questões sociais e sustentabilidade.

Entender essa mudança e a cabeça dessa geração é muito importante para dar norte ao desenvolvimento e planejamento dos produtos e ser o mais assertivo possível na comunicação para criar o máximo interesse para os seus potenciais clientes.

O mercado imobiliário parece já enxergar as particularidades desse comprador e tem entregado empreendimentos que casam perfeitamente com os pilares de sustentabilidade e equidade social, tão valorizados pela Geração Z. Surfando na onda do compliance e do ESG, as incorporadoras até investem mais para que suas práticas tenham selos de qualidade ambiental ou de governança e sejam reconhecidas e aprovadas pelos novos consumidores. Uma dessas empresas é a Tegra, que tem políticas ambientais importantes no DNA do desenvolvimento dos seus empreendimentos, com a redução da emissão de carbono e uso de materiais com menos impact. A Tegra acredita que os clientes já têm a percepção dessas boas práticas e escolhem por empresas que operam nesse sentido.

Para além da consciência socioambiental, a tecnologia continua sendo um fator muito valorizado pelo cidadão Z. Uma vez que a Inteligência Artificial tem ganhado cada vez mais força e se tornando parte do dia a dia das pessoas, os jovens que já estão no mercado de trabalho naturalmente esperam que seus interlocutores tenham a mesma eficiência e conhecimento. Não é novidade que o mercado imobiliário sempre lança mão de novidades tecnológicas para encantar seus clientes e, cada vez mais é um desafio encontrar elementos que sejam de fato uma novidade e saltem aos olhos desses clientes exigentes.

Recentemente, um empreendimento que apresentou uma experiência tecnológica capaz de agradar diversas gerações foi o Faena, condomínio residencial e hoteleiro do famoso grupo de luxo argentino que, depois de operar nos Estados Unidos e México, chega a São Paulo com um projeto super exclusivo. O showroom do empreendimento, localizado no bairro de Pinheiros recebe os convidados com uma sala de imersão de 180 graus na qual apresenta a história da marca e os detalhes do projeto como se a pessoa estivesse em um brinquedo da Disney.

Uma das maiores barreiras que outras gerações encontram para se encaixar no ambiente da Geração Z é se a adequar aos novos costumes. É muito difícil reprogramar os códigos sociais e se adaptar a novos cenários. Além dos desafios tecnológicos, ações que antes eram rotineiras hoje não passam de obsoletas para esse grupo. Uma delas é o comportamento no trabalho. São profissionais que valorizam a qualidade de vida, são mais pragmáticos e não se adaptam ao conceito de estarem fixos em um mesmo lugar por muito tempo.

Isso influencia diretamente no mercado imobiliário na questão do tipo de produto que esse cliente busca. Além da questão financeira, já que a maioria, pela idade, ainda não possui independência e um crédito amplo para grandes investimentos, outra questão que vai determinar a escolha do tipo de imóvel é que ele tenha diferenciais que se encaixem a esse modo de vida, com mais flexibilidade de horário e praticidade, ou seja, prédios com serviço, lazer e espaço para trabalhar de forma remota.

Ter essas características em mente e conseguir trabalhar seus empreendimentos e sua comunicação é fundamental para ter sucesso com a geração Z, já que as pessoas nesse grupo representam 16% da população do Brasil, mais ou menos 34 milhões de pessoas.