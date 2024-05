O desafio de venda de uma casa de 150 milhões de reais em São Paulo

Chamou atenção nos últimos dias a divulgação de uma oferta de venda de uma casa a valores estratosféricos em Alphaville, nos arredores de São Paulo: a pedida inicial é de 150 milhões de reais. Sim, isso mesmo, 150 milhões de reais. Se a comercialização for fechada nesse valor, o negócio deve cravar um novo recorde no mercado imobiliário brasileiro residencial. A empresa responsável pelo endereço é o Mapa Group, que constrói e comercializa algumas casas e vende apartamentos decorados com uma equipe comercial própria.

No site da empresa, curiosamente, aparece o anúncio, mas sem o valor divulgado ao mercado. Consta ali que o preço é “sob consulta”. Há outro endereço na mesma situação no espaço, com preço “sob consulta”. Ao mesmo tempo, outros 23 imóveis do Mapa Group aparecem no site com as informações completas. A não divulgação de valor pretendido na venda de um imóvel pode gerar dor de cabeça, pois vai de encontro às regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que considera fundamental o direito à informação de características e preço ao cliente, tendo o seu descumprimento passível de penalidade. Apesar disso, a verdade é que ninguém deu muita bola para essa falha. O burburinho no mercado é sobre se a empresa vai realmente comercializar o imóvel de Alphaville no preço pretendido.

Pelas imagens e descrição da casa, trata-se de um imóvel de altíssimo padrão, que combina com a região que é o endereço escolhido por muitos famosos, como o apresentador Rodrigo Faro, a advogada Deolane Bezerra, e os cantores Fiuk e Simone Mendes. Com mais de 2 000 metros quadrados de área útil, a casa está em um condomínio fechado, o Tamboré 2, um pouco mais distante da região central, com muito verde em volta. As descrições de acabamento também impressionam. O interior é todo revestido em mármore italiano Navona, inclusive a piscina com borda infinita. Além de seis suítes e garagem com espaço para dezoito carros, a residência possui dois elevadores, home-cinema com home-bar, sauna, piano-bar, varanda com vista para toda a casa e um escritório com adega.

A região de Alphaville fica entre os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo e se consolidou como destino de famílias que buscam condomínios fechados com grandes casas fincadas em terrenos mais reservados, com esquema forte de segurança e longe do agito da capital paulista. Foi o lugar perfeito para muitas pessoas durante a pandemia da Covid-19, onde casas e coberturas tiveram uma valorização muito grande em função da importância conquistada por espaços amplos e perto da natureza na época de isolamento. Os preços dos imóveis, que já eram diferenciados, tornaram-se ainda mais altos com a demanda no período. O mercado local ainda registra bastante procura, o que explica a escolha da área para a construção da casa do Mapa Group. Pelo tamanho e tipo de projeto, precisava mesmo ser em uma região frequentada por endinheirados que buscam morar em mansões bem diferenciadas.

O Mapa Group diz que já interessados no imóvel de 150 milhões de reais, mas a verdade é que não vai ser fácil fechar negócio — e não apenas pelo valor da casa. Na comparação com os valores de outros empreendimentos luxuosos de Alphaville, nada fica perto de 150 milhões de reais. No site da mesma empresa, o Mapa Group anuncia uma casa com praticamente a mesma área construída, número de suítes equivalente e com um projeto semelhante assinado pela mesma arquiteta — mas ela está com o valor de venda informado de 60 milhões de reais, ou seja, uma “pechincha” perto dos 150 milhões pretendidos na mansão da mesma vizinhança. No site de uma imobiliária que trabalha imóveis de luxo em Alphaville também encontramos anúncios de casas no entorno recém-construídas com características de tamanho e design semelhantes e com valores bem distantes de 150 milhões de reais.

O tempo dirá se é mesmo possível encontrar alguém disposto a desembolsar 150 milhões de reais — ou se a mansão será vendida com um belo desconto.