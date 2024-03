O bem-sucedido casamento do mercado imobiliário com o mundo fashion

Já faz um tempo que as grifes de moda vêm aumentado a presença de suas marcas para além das passarelas. Numa estratégia para ampliar a experiência dos consumidores, as marcas emprestam seu nome para outros mercados, como restaurantes e cafés, ou se associam a artistas e influenciadores para que as características sejam percebidas com o mesmo estilo de vida dos famosos que usam as suas peças.

Nesse sentido, em uma estratégia de marketing chamada “collab”, algo como colaboração ou parceria em português, muitas grifes de luxo têm flertado seriamente com o mercado imobiliário. Seguindo o exemplo da indústria automotiva, pioneira nessa ideia (muitos prédios já foram batizados e projetados de forma a lembrar o design de veículos famosos como Porshe, Lamborghini e Ferrari), as marcas de roupa entraram nesse mercado emprestando seu nome a grandes empreendimentos de luxo.

Armani, Fendi, Versaci e Missoni, entre outras, perceberam que, dessa forma, poderiam fazer uma bem-sucedida expansão de negócios. Os incorporadores também saem lucrando ao ter a assinatura de marcas tão reconhecidas em seus empreendimentos. Nos Estados Unidos, em especial na cidade de Miami, prédios com essa tendência são sucesso absoluto entre os endinheirados de todo mundo que pagam fortunas por residências assinadas por grandes grifes. O Fendi Chateau, construído em 2016 no bairro de Surfside, tem um total de 60 apartamentos e poucas unidades disponíveis à venda. No final do ano passado, o brasileiro Laércio Constantino, fundador e CEO da Totvs, vendeu seu apartamento no Fendi Chateau por mais de 27 milhões de dólares no endereço.

Aqui no Brasil, essa tendência ainda esta engatinhando. Talvez porque o custo dos direitos de uso da imagem de marca acaba ficando muito alto na conta total do empreendimento, limitando essa ação no mercado local.

A Lavvi, empresa do Grupo Cyrela lançará o Saffire by Elie Saab Maison, uma parceria com o famoso estilista libanês cujo nome batiza o empreendimento. Elie Saab tem se destacado nos últimos anos na indústria da moda por vestir estrelas como Beyoncé, Angelina Jolie e Scarlett Johansson. A Cyrela já tem experiência em collab entre o mercado imobiliário e o automotivo, como os edifícios One Sixty e Pininfarina, ambos localizados no bairro Vila Olímpia, na capital paulista. Os dois empreendimentos são assinados pelo estúdio italiano de design Pininfarina, responsável pelo design da Ferrari. Esse novo projeto do grupo deve ficar pronto em 2026 e um apartamento custa em média 11 milhões de reais, a depender do andar.

Outra grife de luxo que está lançando um projeto único no mercado imobiliário é a Louis Vuitton, só que no ramo hoteleiro. Quem passa pela emblemática avenida parisiense Champs Élysées pode ver, ao lado da loja da marca, onde será a localização do hotel que terá uma réplica gigante de uma mala de couro com os icônicos emblemas das iniciais LV estampados.

Essa estratégia movimenta positivamente o mercado em todo mundo, principalmente para as duas pontas do negócio: as marcas e os empreendimentos imobiliários, já que expandem seus negócios e agregam valor e status para as suas imagens.

Não poderia existir melhor passarela para incrementar os lucros.