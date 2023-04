Como o beach tennis virou a grande sacada do mercado imobiliário

30Quem apostou que o beach tennis seria a nova paleta mexicana deu bola fora. Lembram da febre do picolé gourmet, com filas nas portas dos estabelecimentos batizados como paleterias? A onda não passou de um sonho de verão e a chegada do primeiro inverno derreteu as expectativas de quem apostou alto no negócio. Desde então, a paleta mexicana virou símbolo máximo de modismos que não resistem ao tempo. No esporte, pródigo de exemplos do tipo, o beach tennis parecia ser candidatíssimo a engordar essa lista de sucessos efêmeros. Mas há provas robustas de que ele veio realmente para ficar. Um de seus principais apelos é a facilidade para se entrar na brincadeira. Com pouquíssimas instruções, qualquer um pode entrar no jogo que é uma mistura de tênis e vôlei de praia. Não por acaso, cada vez mais, novas quadras vão surgindo, em espaços inimagináveis até pouco tempo atrás. Para além das academias e clubes, aparecem hoje em shoppings e dentro de empresas, entre outros locais.

Nos últimos tempos, passaram também a ocupar terrenos de futuros empreendimentos imobiliários, vendidos como atração na planta aos visitantes que chegam ao estande de vendas ainda coberto de tapumes de obras. Muitos projetos estão sendo lançados com quadras para a prática desse esporte, como diferencial para fisgar compradores de alta renda que são adeptos da modalidade. Pessoas capazes de desembolsar até quase 4 000 reais para comprar um par de raquetes de carbono. Além de estar presente nos futuros lançamentos, o beach tennis entrou no radar dos empreendimentos já consolidados, que correram atrás da onda para instalar quadras da modalidade.

Ao contrário do que possa parecer, não é tão simples construir um espaço para essa modalidade. Ainda mais quando a ideia é atender a um público cada vez mais exigente, que participa de campeonatos e vai levando a sério esse hobby. A areia, por exemplo, é específica para a prática de esporte: mais fina que a da praia, ela passa por um tratamento de diversas lavagens para ficar no ponto certo e não esquentar. Para cobrir um espaço de 230 metros quadrados, adequado para partidas de simples e de duplas, gasta-se aproximadamente 40 000 reais, fora o custo da iluminação apropriada. Mesmo assim, é um investimento relativamente barato quando comparado aos valores para implantação de quadras de tênis, um dos equipamentos mais desejados pelo público de alto padrão.

Com o impulso recente do mercado imobiliário, que transformou a modalidade em um dos carros-chefes de seus lançamentos, o beach tennis deve crescer ainda mais. É tão popular que inspirou até a criação do personagem mais famoso do humorista paulistano Fausto Carvalho. Trata-se de Jorginho, um farialimer fanático pelo esporte. Para ele, “o beach venceu” — e a derrota ficou para a paleta mexicana.