Como a chegada de Madonna mexeu com o mercado imobiliário do Rio

Madonna já está em terras brasileiras para o tão esperado show que acontecerá gratuitamente na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 4. A cidade espera 1,5 milhão de fãs para assistir à cantora, que sobe ao palco aproximadamente às 22h e deve encantar a todos por duas horas com novas músicas no repertório, além das famosas canções como Like a Virgin, Vogue e Material Girl. A apresentação marca o encerramento da sua turnê de 40 anos, a Celebration Tour.

Para receber esse evento, a Prefeitura do Rio de Janeiro gastou cerca de R$ 10 milhões em infraestrutura. A expectativa é que esse investimento gere um retorno de mais de R$ 500 milhões com o aquecimento da economia, gerando emprego, renda e impulsionando toda a cadeia turística.

Além da prefeitura carioca, quem também comemora a chegada da cantora são os proprietários dos imóveis na cidade. A busca por locação de residências no período explodiu, pois a capacidade dos hotéis está quase esgotada. De acordo com o Booking.com, a capital fluminense é o destino brasileiro mais procurado por viajantes globais entre os dias 3 e 5 de maio. A plataforma de locação por temporada Airbnb também identificou um aumento de mais de 1000% nas buscas quando o show foi confirmado.

Quem se organizou antes, conseguiu preços mais atrativos nas locações — mas muitos foram pegos de surpresa quando viram suas reservas caírem serem canceladas com a confirmação do evento e a proximidade do show. Apesar de gerar uma grande dor de cabeça para os clientes, essa é uma prática permitida em muitas plataformas de locação de imóveis por temporada. Nesse momento de grande demanda por imóveis, os proprietários acabam tendo vantagem e fecham contrato com quem estiver disposto a pagar mais.

Até mesmo quem não estava alugando seu apartamento resolveu não perder a oportunidade. É o caso da paulistana Daniela Lima que vive em frente ao local do show e resolveu ceder dois dos quatro quartos de sua residência no final de semana para uma turma de amigos de São Paulo. “O valor de 4 diárias dos quartos está pagando dois meses do meu aluguel. Vale a pena. Além do dinheiro, vou ter companhia para curtir o show de camarote”, contou ela à coluna Real Estate.

Apesar das especulações de que a cantora se hospedaria em uma mansão na cidade, Madonna resolveu facilitar sua estadia com seus filhos e optou por ficar no Copacabana Palace de 29 de abril até 6 de maio, mais precisamente, na suíte presidencial de 105 metros quadrados do famoso estabelecimento. Ali, a diária custa, em média, R$ 20 mil, e os hóspedes contam com piscina particular e equipe privativa para atender à família. Além de ocupar a suíte, a equipe da cantora reservou alguns andares do hotel onde programa fazer três ensaios antes da festança na praia.