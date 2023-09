As atrações da maior feira da América Latina do mercado imobiliário

Engenheiro civil, Marcelo Dadian ingressou no mercado imobiliário no campo da obra, no braço da incorporação. Por mais de 15 anos à frente de uma companhia do setor, a Rossi, acabou ampliando seu olhar e enveredando pelo mundo do marketing e vendas, quando fez sua pós graduação em Stanford e se tornou o CMO da empresa. Essa experiência o deixou permanentemente antenado às tendências do mercado imobiliário, sendo que o passo natural para essa expertise foi a missão de assumir a área de novos negócios com da OLX / ZAP Imóveis, maior portal de divulgação de imóveis do Brasil. Tornou-se também responsável pelo maior evento do setor na América Latina, o Conecta Imobi. Grande parte do conteúdo do acontecimento se dá na forma de palestras com grandes profissionais dissecando temas variados. A nova edição acontecerá nos dias 20 e 21 em São Paulo. Na entrevista a seguir, concedida à coluna Real Estate, ele fala sobre a feira e sua experiência no setor. “O melhor que aconteceu comigo foi o vício pelo mercado imobiliário”, contou.

O que esperar da 10ª edição do Conecta Imobi?

Esse ano o Conecta Imobi será no Transamérica em São Paulo, com aproximadamente 100 painéis e esperamos mais de 6 000 pessoas nos dois dias de evento, sendo que cerca de 60% dessas pessoas são de participantes de outros estados. É um espaço de muita troca e aprendizado, inclusive temos até concorrentes nossos participando de painéis, para mostrar que não é um evento do grupo, é um evento que fazemos para o mercado com o mesmo propósito que temos de compartilhar conteúdo e capacitar os profissionais. O mercado imobiliário tem uma característica particular de ser muito relacional, então é gratificante ver as pessoas se encontrando, fazendo parceria, trocando ideias e ampliando seus negócios e conhecimento.

2. Quais serão os grandes temas em pauta?

Dividimos as discussões em quatro áreas, nas quais os principais atores que transformam o futuro do nosso setor estarão liderando os painéis. São eles: Negócios, Inovação e Tecnologia, Cidades e Liderança. Os participantes vão poder conferir trilhas que falam sobre soluções urbanísticas para nossas cidades, novidades em tecnologia para o setor e voltar para casa com uma bagagem grande de ideias para ampliar seu negócio. A maior mudança do evento em 2023, que aprendemos com a edição do ano passado, é que a dinâmica será mais “mão na massa”, focada no aprendizado, pois foi a maior busca dos participantes na última edição. Quem quiser participar, ainda tem ingressos à venda e toda a programação pode ser conferida no site do evento conectaimobi.com.br.

3. Quais os grandes desafios da atualidade no mercado imobiliário?

Eu sou um eterno otimista com o mercado porque a gente trabalha com o maior sonho das pessoas, que é ter seu canto, seu lugar para morar, e isso é muito importante. Claro que sofremos com a alta de juros, mas com a tendência de baixa, já dá uma grande animada para o setor, que é muito sensível as reduções das taxas. E temos também o apoio do crédito imobiliário, que opera em taxas decrescentes. Uma boa notícia é que as duas pontas do mercado têm se movimentado bastante. Tanto a ponta econômica com o programa Minha Casa Minha Vida, que tem recebido bilhões de reais de incentivo e recentemente alterou o teto do valor de compra do imóvel, como o nicho dos imóveis de alto luxo, que se mantém crescente nos impressionantes números de comercialização. Além disso, vejo que os novos empreendimentos estão sendo lançados com grande valorização na arquitetura e em diferenciais de acabamento, design e tecnologia. Tudo isso movimenta de forma positiva o mercado imobiliário.

4. Nos últimos anos, portais imobiliários ganharam bastante visibilidade. O que explica o fenômeno?

A OLX Brasil adquiriu três dos maiores portais imobiliários do Brasil: Zap, Viva Real e o próprio OLX, representando 70% do mercado de apresentação de imóveis ao público de forma digital. O portal de imóvel não é uma imobiliária e não comercializa imóveis, pelo contrário, é uma parceria com os corretores de imóveis, imobiliária e incorporadoras para que coloquem seus imóveis nas suas vitrines da internet. O objetivo dos portais é capacitar os profissionais e empresas a terem conteúdo de qualidade e venderem mais. É comum as pessoas acharem que comprou o imóvel pelo Zap, mas na verdade, o site da Zap Imóveis foi o caminho pelo qual ela chegou à imobiliária ou à incorporadora para comercializar seu imóvel. O maior desafio dos portais hoje é facilitar a jornada dos consumidores na busca por seus imóveis. Hoje o inventário de imóveis cadastrados que temos é enorme, então temos sempre que otimizar as buscas da melhor forma possível tanto para o cliente comprador quanto para o cliente anunciante. Além da mídia poderosa de apresentação dos imóveis, o profissional de vendas, seja ele autônomo, imobiliária ou incorporadora, pode contar com ferramentas importantes para agilizar seu negócio, entre elas destaco o banco de dados de pesquisa de imóvel, uma ferramenta voltada para o lançamento de novos empreendimentos e a parceria da OLX com a Creditas e Bradesco para auxiliar na parte de crédito imobiliário. A maior novidade hoje da empresa é a proximidade que estamos construindo com as incorporadoras e imobiliárias. Dessa forma, estamos ouvindo as demandas do mercado através de um canal de comunicação mais curto, sem muitas barreiras e podendo responder as questões com mais agilidade para ajudar a todos.

5. Como um engenheiro de formação foi parar no mercado imobiliário?

De fato, pouca gente sabe, mas realmente tenho formação de engenheiro civil. Passei a vida no mercado imobiliário, primeiro acompanhando as obras e posteriormente na área de marketing. Fui inclusive indicado como profissional do ano de marketing pelo prêmio Caboré, que é como o Oscar da Comunicação brasileira, e não lembro de ninguém mais do setor ter sido indicado nessa categoria e é motivo de muito orgulho ter levado o mercado imobiliário a esse reconhecimento no mundo publicitário. Saí da Rossi como CMO da empresa e desde 2019 assumi o departamento de novos negócios e relacionamento com as Incorporadoras da OLX / Zap Imóveis. O mercado imobiliário é um vício, sempre gostei de acompanhar os plantões, estar antenado com os lançamentos e acompanhar as novidades. Eu trouxe para mim, como propósito pessoal, abraçar as transformações digitais no setor para que o consumidor encontre o imóvel dos sonhos em uma jornada mais fácil e também apoiar o corretor de imóvel, seja ele novato ou experiente e com isso, de certa forma, melhorar o déficit habitacional de São Paulo.

